Destination Italia, società leader nel turismo esperienziale digitalizzato, chiude il primo semestre del 2025 con risultati in forte crescita, trainati dall’applicazione sistemica dell’intelligenza artificiale. Nonostante un contesto geopolitico complesso, il Gross Travel Value (GTV) del Gruppo ha raggiunto i 37,5 milioni di euro, segnando un incremento del 17,8% rispetto ai 31,9 milioni del primo semestre 2024. Questi dati, seppur non sottoposti a revisione contabile, sono stati esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna.

Hubcore.AI: il cuore tecnologico che trasforma il turismo

Il successo di Destination Italia risiede nella sua piattaforma proprietaria, Hubcore.AI, che si distingue nel panorama europeo per l’elevato livello di integrazione verticale dell’intelligenza artificiale. L’AI non è un semplice strumento accessorio, ma il nucleo del sistema aziendale, governando l’intero ciclo produttivo del pacchetto turistico: dalla digitalizzazione dei contenuti alla generazione dinamica dell’offerta, dal pricing alla gestione automatizzata dei fornitori, dagli strumenti conversazionali al CRM integrato. Questa impostazione consente una gestione scalabile, multicanale e nativamente integrata, forte di un patrimonio dati proprietario accumulato in oltre vent’anni.

I benefici economici sono già tangibili. L’introduzione del modulo Trip Builder, sebbene ancora in fase di estensione, ha già portato a una riduzione significativa dei tempi di elaborazione delle pratiche, un aumento della capacità commerciale degli operatori, un miglioramento dei tassi di conversione e una crescita del valore medio per prenotazione. Si prevede una completa estensione di questa innovazione sull’intero business, con impatti decisivi su efficienza e distintività dell’offerta.

La crescita non si ferma nonostante le sfide globali

I primi sei mesi dell’anno sono stati segnati da importanti complessità geopolitiche, dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente alla politica americana sui dazi che ha indebolito il dollaro, compromettendo la spesa dei turisti statunitensi verso l’Europa. Nonostante ciò, Destination Italia ha mantenuto la rotta di una crescita solida e costante del GTV, intrapresa ormai da oltre tre anni. L’incremento è particolarmente evidente nei mercati strategici come Europa, Sud America, Asia Pacifico e Oceania, presidiati da una rete commerciale specializzata.

La strategia multi-brand e multicanale del Gruppo si conferma vincente: tutti i marchi e canali B2B registrano una crescita rispetto all’anno precedente. In dettaglio, il canale B2B ha generato un GTV di 32,3 milioni di euro (+18,4%), mentre il canale B2C si attesta a 5,2 milioni di euro (+14,2%). Anche il Margine di Intermediazione ha mostrato una performance robusta, raggiungendo i 4,1 milioni di euro (+20,2%).

Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, ha commentato: “In occasione dell’XI Edizione del Meet Forum – Stati Generali del Turismo Sostenibile, svoltasi a Roma lo scorso 29 giugno, che ha visto la partecipazione del Ministro del Turismo e di tutti i ministeri coinvolti nel rilancio del Made in Italy nel mondo, delle associazioni e degli imprenditori di settore, siamo stati esortati a continuare il nostro fondamentale contributo alla costruzione di un’Industria del Turismo incoming italiano all’altezza delle potenzialità del Paese. Nel contesto attuale, in cui il mercato premia i modelli in grado di combinare innovazione, efficienza e impatto, Destination Italia si propone come piattaforma infrastrutturale capace di trasformare borghi e aree a bassa attrattività in nuove destinazioni turistiche, attraverso un processo strutturato che unisce contenuti locali autentici, tecnologia proprietaria e distribuzione globale. La nostra dimensione internazionale è al servizio della valorizzazione territoriale: intercettiamo una domanda di esperienze autentiche e supportiamo l’equilibrio tra domanda e capacità ricettiva delle destinazioni, mirando alla destagionalizzazione, alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla valorizzazione delle aree meno conosciute del Paese”.