La morsa sui costi energetici si stringe ancora per imprese e famiglie italiane. L’ultimo aggiornamento mensile di Unioncamere, BMTI e Ref Ricerche, online con dati a luglio 2025, fotografa una nuova ondata di rincari sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, mettendo sotto pressione i bilanci di aziende e nuclei domestici. L’analisi, consultabile su dashboard interattive, offre una stima della spesa media annua per le bollette, un indicatore chiave per monitorare l’andamento dei costi energetici nel tempo.

La spesa energetica delle imprese continua a salire

Nel mese di luglio, le aziende italiane devono affrontare un ulteriore rialzo delle spese energetiche. Per un albergo, la spesa stimata per l’energia elettrica raggiunge i 28.736 euro l’anno, con un aumento del +4,4% rispetto a giugno. La bolletta del gas segue lo stesso trend, con una spesa annua pari a 22.527 euro (+3,8%).

Situazione analoga per le altre attività del terziario:

Un ristorante vede la spesa per la luce salire a 12.288 euro (+3,5%) e quella per il gas a 4.877 euro (+3,7%) .

vede la spesa per la luce salire a e quella per il gas a . Un parrucchiere sostiene una spesa annua di 4.105 euro per l’elettricità (+2,9%) e 3.164 euro per il gas (+3,3%).

Rincari anche per i nuclei domestici

Anche le famiglie italiane non sono esenti da bollette più pesanti. Un single spende in media 681 euro all’anno per l’energia elettrica (+2,2%) e 662 euro per il gas naturale (+1,2%).

Le cifre aumentano progressivamente con il numero di componenti del nucleo familiare: