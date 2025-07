Bitget, società Web3 e tra i principali exchange di criptovalute, segna un passo significativo nella sua iniziativa educativa globale #Blockchain4Youth con la pubblicazione di un’enciclopedia del Web3 dedicata ai giovani studenti. L’obiettivo è chiaro: rendere l’alfabetizzazione blockchain accessibile e comprensibile anche per le menti più giovani, colmando il divario di conoscenze in un settore in rapida evoluzione.

Dalla A alla Z del Web3 per i Più Piccoli

L’enciclopedia, strutturata come una guida intuitiva dalla A alla Z, introduce i lettori al mondo della blockchain attraverso termini semplificati e accattivanti. Dal classico “A sta per Altcoin” a concetti più complessi come “Z sta per Zero-Knowledge Proofs” (dimostrazioni a conoscenza zero), ogni voce è corredata da definizioni chiare e illustrazioni divertenti, trasformando la finanza digitale in un’esperienza di apprendimento accessibile e coinvolgente. È un modo per “stimolare la curiosità sulla finanza digitale e aiutare le giovani menti a comprendere le basi del Web3 fin da piccoli.”

Una Collaborazione per l’Educazione Globale

Il progetto nasce dalla partnership con Cryptita Plays, un’iniziativa no-profit specializzata nella formazione dei giovani sulle tecnologie blockchain. Questa collaborazione si è rivelata fondamentale per la definizione dei contenuti e dell’impostazione dell’enciclopedia, beneficiando dell’esperienza di Cryptita Plays nel lavorare con studenti ed educatori in comunità meno favorite. “Per me, la formazione rimane il punto d’ingresso più efficace al futuro della blockchain”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. “L’enciclopedia è stata concepita per colmare il divario di conoscenze, raggiungendo i giovani studenti con un linguaggio chiaro ed esempi pertinenti, in un formato che rende la blockchain più accessibile.” Allo stesso modo, Arshelene Lingao, founder di Cryptita Plays, ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la blockchain rilevante per la prossima generazione, non come un concetto distante, ma come qualcosa che possano vedere, toccare e comprendere. Quest’enciclopedia è uno strumento pensato per far dare vita a queste idee, anche al di fuori dell’ambiente scolastico.”

Dalla Carta al Digitale: Accesso per Tutti

L’enciclopedia sarà disponibile in diverse forme per massimizzare la sua portata. L’edizione cartacea verrà distribuita a scuole, biblioteche e centri comunitari, con un focus particolare sulle aree dove l’accesso a internet è limitato o irregolare, garantendo così l’educazione offline nei territori meno serviti. Accanto a questa, la versione digitale è già disponibile online e, per estenderne ulteriormente la portata, sarà accessibile anche tramite CoinGecko, uno dei principali aggregatori indipendenti di dati crypto. Gli utenti di CoinGecko potranno riscattare l’enciclopedia tramite il programma Candy Rewards, usando le Candy guadagnate dai check-in giornalieri. Come ha ribadito Vugar Usi Zade, COO di Bitget: “La blockchain è spesso vista come il futuro, ma il suo impatto è già tangibile nella vita di oggi. L’obiettivo è garantire che i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza geografica o dal loro background, abbiano gli strumenti per partecipare a quel futuro. Quest’enciclopedia rappresenta un modo per convertire i concetti astratti in progetti concreti. È un piccolo passo, ma significativo.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma Blockchain4Youth di Bitget, un impegno globale per fornire alla prossima generazione le conoscenze fondamentali sulla blockchain e sugli asset digitali, rendendo l’alfabetizzazione blockchain una realtà pratica per studenti di tutto il mondo.