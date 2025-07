Ariston Group, la multinazionale di Fabriano (provincia di Ancona) specializzata nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e per la produzione di acqua calda, insieme a Shell Energy Italia, ha annunciato la firma di un contratto decennale per l’acquisto di energia rinnovabile. Questo accordo fornirà energia rinnovabile certificata dall’Unione Europea per un totale di 8 GWh all’anno, destinata ad alimentare i siti di Ariston Group in Italia, contribuendo così alla strategia di decarbonizzazione del gruppo.

L’accordo diventerà operativo a partire da agosto e avrà una durata di dieci anni, fornendo a Ariston Group energia elettrica generata da un impianto solare situato in Italia. Nell’ambito del piano ESG chiamato “Road to 100”, che punta al 2030, Ariston Group ha fissato obiettivi ambiziosi: una riduzione del 42% delle proprie emissioni assolute nei parametri Scope 1 e Scope 2 e oltre il 50% di riduzione delle emissioni in Scope 3 per ogni milione di euro di valore aggiunto. Questi obiettivi sono stati validati dall’iniziativa Science Based Target initiative (SBTi).

Alessandro Mona, Chief Procurement Officer di Ariston, ha dichiarato: “Abbiamo lanciato un programma globale per l’approvvigionamento sostenibile, con una nuova policy e un obiettivo chiaro, ottenendo progressi significativi che hanno contribuito alla conquista della medaglia d’argento EcoVadis.” Inoltre, Gianluca Formenti, Amministratore Delegato di Shell Energy Italia, ha aggiunto: “Siamo onorati di partecipare al percorso di transizione energetica di Ariston Group. Questo accordo sottolinea il nostro costante impegno nel facilitare l’adozione di soluzioni energetiche innovative e sostenibili per gli operatori industriali in diversi settori in Italia.”