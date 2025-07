Il Forum imprenditoriale Italia-Algeria, in concomitanza con il V vertice intergovernativo Italia-Algeria, riafferma con forza i solidi legami di amicizia, cooperazione e buon vicinato tra i due Paesi. “Un partenariato bilaterale strategico che si articola in tanti settori e presenta promettenti prospettive, che intendiamo presentare come modello da seguire nello spazio euro-mediterraneo“, ha dichiarato Ahmed Attaf, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Algeria, organizzato a Roma in occasione del Vertice intergovernativo.

Italia-Algeria: un’alleanza commerciale in ascesa

Attaf ha poi assicurato al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani che “l’Italia è diventata il primo partner commerciale dell’Algeria nel mondo. A sua volta l’Algeria è diventata il primo partner commerciale dell’Italia a livello africano“. Questo rafforzamento delle relazioni economiche è testimoniato da un volume di scambi commerciali che nel 2024 ha superato i 15 miliardi di dollari, rendendo l’Italia la principale destinazione per l’export algerino, sia per gli idrocarburi che per altri settori.

Oltre il commercio: investimenti e diversificazione

Le relazioni tra Italia e Algeria non sono più “puramente commerciali”, ma si estendono a numerosi investimenti, evidenziati dalla presenza di ben 200 imprese italiane in Algeria. Queste operano principalmente in tre settori vitali: energia, industria e agricoltura.

L’Algeria punta alla diversificazione economica

Un obiettivo chiave della strategia economica del governo del presidente Tebboune è “allentare la nostra dipendenza dal settore degli idrocarburi“. Questo sarà raggiunto attraverso la creazione di un ambiente favorevole agli investitori, che offrirà numerosi vantaggi, agevolazioni fiscali e fonti di finanziamento sul patrimonio immobiliare. Attaf ha concluso sottolineando l’impegno a “sfruttare le risorse naturali in modo efficace e lungimirante“.