21 Invest, il gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, nella foto, annuncia la prima operazione del fondo ad impatto 21 Invest Healthcare con l’acquisizione della maggioranza di Prosol, azienda italiana leader internazionale nella produzione di additivi alimentari. Il veicolo, lanciato a novembre 2024, è interamente dedicato al settore della salute e benessere.

Prosol: leadership e innovazione nel settore degli additivi

Fondata oltre cinquant’anni fa con sede a Madone (Bergamo), Prosol è specializzata nella produzione di additivi alimentari ad alto valore probiotico e immunostimolante, a base di lievito attivo e inattivo, destinati principalmente alla nutrizione animale. L’azienda produce inoltre derivati idrolizzati impiegati in acquacoltura, ottenuti tramite un avanzato processo proprietario. Nel 2024, Prosol ha registrato un fatturato di circa 28 milioni di euro, con l’80% realizzato all’estero.

Strategia di crescita e obiettivi futuri

Con il supporto di 21 Invest, Prosol perseguirà una strategia di crescita sotto la guida di Daniele Bonvicini, CEO e storico azionista, che manterrà il proprio ruolo. Gli obiettivi includono il consolidamento della leadership negli ingredienti a base di lievito per la nutrizione animale, il rafforzamento della base produttiva e lo sviluppo di soluzioni probiotiche innovative per l’acquacoltura. Si punta inoltre all’espansione internazionale in mercati ad alto potenziale.

Impegno nel nutraceutico umano e sostenibilità

Parallelamente, Prosol rafforzerà la propria presenza nel mercato nutraceutico umano, sviluppando prodotti per il supporto immunitario nei neonati e ingredienti innovativi per la riduzione di sale e glutammato monosodico, promuovendo un’alimentazione più sana. I prodotti Prosol, che rafforzano il sistema immunitario degli animali, riducono drasticamente l’impiego di antibiotici e diminuiscono indirettamente le emissioni di CO₂ di origine animale. Lo stabilimento produttivo, che impiega circa 40 dipendenti, è gestito secondo rigorosi criteri di sostenibilità ambientale.

Dichiarazioni di Alessandro Benetton

Alessandro Benetton, fondatore e presidente di 21 Invest, ha commentato: “In questi anni, accompagnando la crescita di ProductLife Group e Sifi, abbiamo constatato come gli investimenti nella salute e il benessere possano generare valore e un impatto sociale positivo. Con Prosol rafforziamo il nostro impegno nella nutrizione sostenibile, continuando a guardare con crescente interesse ai settori emergenti legati al benessere.”