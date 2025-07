“Questo è un accordo che arriva dopo due anni di trattative intense e che ha coinvolto i lavoratori e le lavoratrici in oltre 600 assemblee nei luoghi di lavoro. È un contratto che segna un cambiamento significativo rispetto ai diritti e alle tutele che devono essere garantiti ai lavoratori e alle lavoratrici nel settore della somministrazione”. Lo ha dichiarato Vera Buonomo, segretaria confederale della Uil, durante la cerimonia di firma del contratto collettivo nazionale per il settore delle agenzie per il lavoro con Assolavoro.

“Siamo riusciti a firmare questo contratto grazie all’impegno profuso in merito a diritti come la formazione, una maggiore attenzione verso le donne e anche sulla salute e sicurezza, che per noi, come Uil e Uil Temp, è una delle battaglie principali”, ha aggiunto la dirigente della Uil.

“Questo contratto rappresenta un investimento di tutte le nostre energie per garantire che la flessibilità non venga confusa con la precarietà. Quindi – ha concluso – per noi questo è un giorno di particolare importanza”.