Il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha registrato un aumento significativo a giugno 2025, raggiungendo i 27,6 miliardi di kWh, un incremento del 7,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi dati, diffusi da Terna, nella foto l’a. d. Giuseppina Di Foggia, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, evidenziano un impatto sempre più marcato delle temperature elevate sui consumi.

Il peso del clima sui consumi

La crescita del fabbisogno è stata principalmente determinata da un giugno eccezionalmente caldo, con temperature medie superiori di oltre 2°C rispetto a giugno 2024 e alla media decennale. In particolare, l’ultima settimana del mese ha visto picchi di temperatura media giornaliera fino a 4°C superiori all’anno precedente. Si osserva infatti un progressivo cambiamento nel comportamento dei consumatori: durante l’estate, il fabbisogno di energia cresce all’aumentare della temperatura per le necessità di raffrescamento, e questa correlazione sta diventando più intensa. Attualmente, quando la temperatura media supera i 27 gradi, si registra una crescita di oltre 2.000 MW per ogni grado centigrado aggiuntivo.

Anche depurando il dato dall’effetto temperatura e a parità di giorni lavorativi, la variazione del fabbisogno a giugno rimane comunque positiva, seppur più contenuta (+1%). A livello territoriale, l’aumento è stato generalizzato: +8,9% al Nord, +6,3% al Centro e +4,9% al Sud e nelle Isole. Nel primo semestre dell’anno, la domanda di energia è risultata stazionaria (+0,3% rispetto al 2024, con un valore rettificato di -0,3%).

Consumi industriali in flessione, ma non per tutti

L’indice IMCEI (Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) di Terna, che analizza i consumi delle imprese energivore, ha segnato una flessione del 2,2% rispetto a giugno 2024. Nonostante il calo complessivo, alcuni comparti hanno mostrato performance positive, tra cui alimentari, meccanica, mezzi di trasporto, ceramiche e vetrarie. Al contrario, hanno registrato una flessione i settori di metalli non ferrosi, chimica, cemento calce e gesso, siderurgia e cartaria.

In termini congiunturali, la richiesta elettrica destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura è in aumento (+5,3%), mentre l’indice IMCEI congiunturale è in flessione (-1,5%). L’indice IMSER, relativo ai consumi elettrici dei servizi e presentato con due mesi di ritardo, ha mostrato una variazione negativa dell’1,7% ad aprile 2025 rispetto ad aprile 2024. Solo le attività professionali, scientifiche e tecniche, e l’amministrazione pubblica e difesa hanno registrato variazioni positive.

Produzione e rinnovabili: il record del fotovoltaico

A giugno, l’84,5% della domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta dalla produzione nazionale, mentre il restante 15,5% è stato coperto dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il saldo estero mensile è stato pari a 4,3 TWh, con un aumento del 44,5% rispetto a giugno 2024, dovuto a un incremento dell’import (+31,9%) e a un significativo decremento dell’export. A livello progressivo nel semestre, il saldo estero è in flessione del 12,9% rispetto al 2024.

La produzione nazionale netta a giugno è ammontata a 23,6 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 48,5% della domanda elettrica (in calo rispetto al 52,4% di giugno 2024). Da segnalare il record della fonte fotovoltaica, con 5,7 TWh prodotti (+36,7%). L’aumento del fotovoltaico è attribuibile sia all’aumento della capacità in esercizio (+780 GWh) sia alla maggiore producibilità legata all’irraggiamento (+748 GWh). La fonte termica ha registrato una crescita del +6,3%, mentre idrica ed eolica sono diminuite rispettivamente del -22,8% e -7,9%.

Nel primo semestre dell’anno, la produzione da fonte fotovoltaica ha toccato il record di oltre 22 TWh (+23,1%), rappresentando il 34,5% delle fonti rinnovabili e raggiungendo i livelli della produzione idrica. Complessivamente, le rinnovabili hanno coperto il 42% della richiesta di energia elettrica.

La capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 3.099 MW da gennaio a giugno 2025 (di cui 2.809 MW di fotovoltaico). Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata di fotovoltaico ed eolico è aumentata di 6.859 MW (+14,8%), raggiungendo un totale di 53.180 MW.

Infine, al 30 giugno 2025, si registrano in Italia 16.411 MWh di capacità di accumulo (+69,3% rispetto a giugno 2024), corrispondenti a 6.750 MW di potenza nominale, per circa 815.000 sistemi di accumulo.