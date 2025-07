Un nuovo fermo della produzione è stato annunciato dallo stabilimento Stellantis di Cassino. L’azienda ha comunicato un’interruzione che avrà effetto sull’unità Montaggio a partire dal 25 luglio fino all’1 agosto, mentre le unità di Lastratura e Verniciatura fermeranno la loro attività già dal 23 luglio fino all’1 agosto. Successivamente, inizieranno le ferie programmate.

Nel mese di luglio, lo stabilimento ha operato soltanto per una settimana. Durante il 2025, in media, le linee di produzione sono rimaste inattive per il 50% dei giorni lavorativi.

Presso il Cassino Plant, il gruppo Stellantis produce i modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio, oltre alla Maserati Grecale, con volumi talmente limitati da richiedere la concentrazione della produzione su un’unica linea.

La produzione dei nuovi modelli delle due auto Alfa non è mai iniziata, nonostante tutto fosse già pronto. Questo ritardo è dovuto al fatto che le automobili completamente elettriche non hanno riscosso il favore del pubblico, portando a una riconversione del progetto verso una motorizzazione ibrida.