Il mercato online dei prodotti usati e resi in Europa è un fiume in piena, e l’Italia non fa eccezione. Secondo una nuova ricerca commissionata da Amazon, il valore del “second chance” nel Vecchio Continente ha raggiunto quota 21,6 miliardi di euro, con una previsione di ulteriore crescita di 2 miliardi nel 2025. Un vero e proprio “usato mon amour” che sta ridefinendo le abitudini di acquisto.

L’Italia cavalca l’onda del “Second Chance”

Il nostro Paese si posiziona come un protagonista di spicco in questo scenario, con un contributo di 1,4 miliardi di euro all’economia italiana nel 2024. Un dato che fa riflettere, soprattutto se si considera che il 63% dei consumatori italiani ha già acquistato prodotti di seconda mano online, spendendo 2,5 miliardi di euro e risparmiandone ben 3,2 miliardi. E l’onda lunga non si ferma qui: le previsioni per il 2025 parlano di un mercato che toccherà i 2,6 miliardi di euro. Numeri che mettono in luce un cambio di paradigma, dove il nuovo non è più l’unica opzione e l’usato si veste di un’aura di convenienza e sostenibilità.

Il CEBR, incaricato dello studio, ha analizzato il mercato Second Chance, che include non solo i prodotti usati, ma anche gli articoli con scatola aperta (i resi non utilizzati, per intenderci) e i prodotti ricondizionati, ovvero quelli che tornano a nuova vita dopo un’accurata ispezione e riparazione. Un vero e proprio ecosistema che allunga la vita dei prodotti e, di conseguenza, alleggerisce il portafoglio dei consumatori.

“I clienti cercano attivamente articoli di seconda mano in una vasta gamma di categorie, dalla tecnologia alla moda, fino agli elettrodomestici per la casa. Su Amazon, le vendite di prodotti usati hanno superato i 2 miliardi di euro in Europa e nel Regno Unito nel 2024”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, Vice President EU Stores di Amazon. “Rivendere articoli resi non è solo un bene per il pianeta e per l’economia, ma anche ciò che desiderano i nostri clienti.”

Perché l’usato piace così tanto?

La ricerca, contenuta nel Second Chance Impact Report, svela i segreti di questa ascesa. Il traino principale è una maggiore varietà di prodotti disponibili (38%), seguita dalle immancabili pressioni del costo della vita (34%) e, finalmente, dai benefici ambientali (34%) derivanti dal mantenimento dei prodotti in circolazione. Insomma, un mix vincente di convenienza e consapevolezza ecologica.

E il futuro promette ancora meglio: oltre la metà (57%) degli intervistati si dichiara più propensa ad acquistare articoli di seconda mano online nel 2025. Un dato che trova conferma nella generazione Z e nei Millennials: l’82% degli under 34 acquista ormai regolarmente articoli di seconda mano, contro il 49% degli over 55. Addio pregiudizi sul “nuovo è meglio”: il 27% dei consumatori non crede più a questo mantra. Le priorità sono chiare: praticità, accessibilità economica e responsabilità ambientale.

In Italia, il mercato dell’usato non si limita a intercettare una domanda preesistente, ma la crea: il 25% degli acquisti Second Chance non si sarebbe concretizzato senza l’opzione del prodotto usato. Un segnale chiaro di come i canali di rivendita siano generatori di nuove opportunità di acquisto.

Nonostante le rosee previsioni – l’economia del Second Chance in Italia dovrebbe toccare i 2,8 miliardi di euro entro il 2030 – permangono alcune sfide. La consapevolezza dei consumatori è ancora un passo avanti rispetto ai comportamenti d’acquisto effettivi. Per sbloccare ulteriore crescita, i rivenditori dovranno rassicurare i clienti sulle condizioni del prodotto (36%) e sulla mancanza di garanzie (32%).

Amazon, dal canto suo, non sta certo a guardare. Le sue offerte “Second Chance” includono Amazon Seconda Mano, per prodotti resi a prezzi scontati con tutti i vantaggi di consegna e servizio clienti Amazon. Poi c’è Amazon Renewed, con prodotti ricondizionati da partner qualificati e garanzia dedicata. E per gli amanti del fashion, Luxury Stores at Amazon offre abbigliamento di seconda mano di lusso con Hardly Ever Worn It e streetwear premium con RESPONSIBLE. Un’offerta a 360 gradi che ha già generato oltre 2 miliardi di euro di vendite di seconda mano su Amazon in Europa e nel Regno Unito nel 2024.

La spesa media mensile degli italiani per l’usato è cresciuta del 113% negli ultimi cinque anni, passando da 58,5 a 124,80 euro. A guidare questa tendenza sono l’abbigliamento (47%), i piccoli elettrodomestici (37%) e, ovviamente, smartphone e tablet (34%). Il risparmio resta la motivazione principale per il 54% dei consumatori, ma l’impatto ambientale guadagna terreno: il 37% dichiara di provare un senso di soddisfazione acquistando in modo più sostenibile e prevenendo gli sprechi. L’usato, insomma, non è più una ripiego, ma una scelta consapevole.