Poste Italiane (nella foto, da sinistra, il direttore generale Giuseppe Lasco e l’amministratore delegato Matteo Del Fante) chiude un primo semestre 2025 da incorniciare, con ricavi e redditività a livelli record e una revisione al rialzo della guidance per l’intero esercizio. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo, presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato oggi i risultati finanziari che testimoniano una solida performance in tutte le aree di business.

Semestre record per Poste Italiane

Nel primo semestre del 2025, i ricavi consolidati di Poste Italiane si attestano a 6,5 miliardi di euro, in crescita del 5% anno su anno. La redditività ha raggiunto livelli eccezionali, con un risultato operativo (EBIT) adjusted pari a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 12% anno su anno, e un utile netto di 1,2 miliardi di euro, in crescita del 14% anno su anno. Questi numeri rappresentano il miglior primo semestre dalla quotazione in Borsa del 2015.

Tutte le aree di business hanno contribuito a questi risultati. Il segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione ha registrato ricavi per 1,9 miliardi di euro (+1,1% anno su anno), spinto dall’accelerazione dei volumi pacchi (+11% anno su anno nel primo semestre). I Servizi Finanziari hanno visto ricavi per 2,8 miliardi di euro (+5,7% anno su anno), sostenuti da un Margine di Interesse (NII) trimestrale record e da una solida performance commerciale nei prodotti di risparmio e investimento. Anche i Servizi Assicurativi mostrano una crescita significativa nel business della protezione, con ricavi a 906 milioni di euro (+9,5% anno su anno). I servizi Postepay crescono del 5% anno su anno, raggiungendo 802 milioni di euro, grazie ai pagamenti digitali e all’ottimo andamento nel business dell’energia, che ha raggiunto circa 900.000 clienti.

I costi totali nel semestre ammontano a 5,3 miliardi di euro (+3,9% anno su anno), riflettendo un aumento del numero di FTE e della retribuzione variabile per i costi del personale, e maggiori costi variabili legati all’espansione del business per i costi non-HR.

Guidance al rialzo e bilancio solido

La solida performance del primo semestre ha spinto Poste Italiane a rivedere al rialzo la guidance per l’intero esercizio 2025. Il risultato operativo (EBIT) adjusted è stato aumentato da 3,1 miliardi a 3,2 miliardi di euro, mentre l’utile netto è stato rivisto al rialzo da 2,1 miliardi a 2,2 miliardi di euro. La dividend policy basata su un payout ratio è stata confermata, garantendo una maggiore remunerazione per gli azionisti.

La posizione patrimoniale del Gruppo rimane solida, con un Total Capital Ratio di BancoPosta pari al 22,7% (CET1 Ratio al 19,5%), un Leverage Ratio del 3,1% e un Solvency II Ratio del Gruppo Assicurativo Poste Vita pari al 315%, ben al di sopra delle ambizioni manageriali, assicurando un’ampia flessibilità finanziaria. Le Attività Finanziarie Investite (AFI) dei clienti hanno raggiunto 600 miliardi di euro, in crescita di 9 miliardi da dicembre 2024.

La rivoluzione digitale e il valore per gli stakeholder

Poste Italiane continua a creare valore per tutti gli stakeholder, con la rivoluzione digitale che migliora l’esperienza dei clienti e sostiene il Paese. Il Progetto Polis, volto a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli comuni, ha già trasformato oltre 3.900 uffici postali in ‘Casa dei Servizi Digitali’. Il servizio passaporti ha superato 81.000 richieste, con circa il 70% proveniente dai piccoli centri.

Proseguono anche gli interventi green per ridurre l’impatto ambientale, con circa 29.000 veicoli di recapito a basse emissioni (di cui 6.200 elettrici) e oltre 690 impianti fotovoltaici installati. La collaborazione con la Polizia di Stato per la sicurezza cibernetica è stata rinnovata, rafforzando lo scambio di informazioni e le attività congiunte contro i cyber attacchi.

La SuperApp di Poste Italiane ha raggiunto oltre 8 milioni di clienti, confermandosi l’app gratuita più scaricata e testimoniando l’efficacia dell’innovazione e della semplicità d’uso per servizi digitali inclusivi. Da inizio anno, Poste Vita ha ampliato la propria offerta con cinque prodotti di investimento assicurativo classificati come ex art. 8 ai sensi del Regolamento SFDR, coniugando attenzione agli investimenti sostenibili con obiettivi finanziari diversificati.

Il commento dell’Amministratore Delegato

Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, ha commentato: “Sono lieto di presentare nuovi risultati record in termini di crescita, mentre proseguiamo nel cammino che abbiamo tracciato con il nostro piano strategico. L’anno sta procedendo molto bene, con numeri che riflettono una posizione solida in tutti i settori, evidenziata da una crescita dei ricavi e della redditività nel primo semestre senza precedenti. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo registrato ricavi consolidati record pari a € 6,5 miliardi, in crescita del 5% anno su anno. Il Risultato operativo (EBIT) Adjusted è aumentato del 12% a € 1,7 miliardi, mentre l’utile netto ha raggiunto € 1,2 miliardi, in crescita del 14%. Si tratta del miglior primo semestre dalla nostra quotazione in Borsa risalente al 2015. I ricavi del segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione hanno raggiunto € 1,9 miliardi, sostenuti da solidi volumi nei pacchi e da efficaci azioni di repricing sulla corrispondenza. I Servizi Finanziari hanno registrato un aumento dei ricavi da terzi del 6% nei primi sei mesi, attestandosi a € 2,8 miliardi, trainati dal Margine di interesse (NII) trimestrale a livelli record e da una solida performance commerciale. I Servizi Assicurativi hanno conseguito una forte redditività sia nel comparto Investimenti Vita e Previdenza che nel comparto Protezione, con ricavi semestrali pari a € 0,9 miliardi. I Servizi Postepay proseguono lungo una solida traiettoria di crescita, con l’ecosistema che si conferma un potente motore di crescita, innovazione e coinvolgimento della clientela per l’intero gruppo. Il nostro business energia registra una crescita notevole, raggiungendo circa 900.000 clienti. La strategia di diversificazione del Gruppo è indubbiamente il pilastro sul quale abbiamo costruito l’eccezionale performance di questi ultimi otto anni, a cui abbiamo affiancato il nostro focus capace di garantire un’esecuzione disciplinata. Restiamo fermamente orientati a generare valore sostenibile nel lungo termine per tutti i nostri stakeholder. La solida performance a partire dall’inizio dell’anno ci consente di rivedere al rialzo la nostra guidance per l’intero esercizio 2025. Abbiamo deciso di aumentare la guidance del risultato operativo (EBIT) Adjusted per il 2025 da € 3,1 miliardi a € 3,2 miliardi e la guidance sull’utile netto per il 2025 da € 2,1 miliardi a € 2,2 miliardi, con una maggiore remunerazione per gli azionisti in linea con la nostra politica dei dividendi basata su un payout ratio. Manteniamo un bilancio di Gruppo solido, con una leva finanziaria contenuta e un Solvency II Ratio del Gruppo Assicurativo Poste Vita pari al 315%, ben al di sopra della nostra ambizione manageriale, che ci garantisce un’ampia flessibilità finanziaria. Desidero, infine, esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i nostri dipendenti, per il loro spirito di dedizione e la loro professionalità. Il loro impegno costante continua a essere centrale per il successo e la solidità del nostro Gruppo.”