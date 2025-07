Napoli ha ospitato la prima tappa del roadshow “Il valore del nuovo accordo decennale di filiera Coldiretti-Philip Morris per i territori italiani”, un’iniziativa volta a sottolineare l’impatto economico e occupazionale dell’intesa rinnovata fino al 2034. L’accordo prevede l’acquisto da parte di Philip Morris Italia di circa la metà della produzione totale di tabacco greggio italiano, per un valore complessivo di circa un miliardo di euro, posizionando l’azienda come il maggiore investitore privato nella filiera tabacchicola italiana, la più importante in Europa per volumi.

Un Modello di Filiera Sotto la Lente UE

L’intesa, siglata con il Ministero dell’Agricoltura nel novembre 2024, estende la collaborazione per un orizzonte temporale inedito di dieci anni. Gennarino Masiello, Vicepresidente Nazionale Coldiretti e Presidente ONT, ha evidenziato come questo “modello integrato generi importanti valori economici, sociali e ambientali, ma rischi di essere compromesso dagli sviluppi normativi europei ed internazionali”. Masiello ha espresso l’auspicio che “i processi di revisione delle politiche dell’Unione Europea tengano conto dell’importanza di questa filiera del Made in Italy, dei connessi livelli occupazionali e del valore aggiunto che genera sui territori, aspetti che dovrebbero essere tenuti in debita considerazione dai decisori europei”. Le prossime settimane vedranno la filiera confrontarsi con sfide europee “senza precedenti, a partire dalla revisione del budget UE, la riforma della PAC e la nuova Direttiva accise tabacchi”.

Campania al Centro dell’Intesa

La Campania si conferma un territorio chiave per questa filiera, con Philip Morris Italia che acquista ogni anno oltre il 50% della produzione tabacchicola regionale. Si stima un valore aggiunto annuo di 24,8 milioni di euro e un’occupazione di oltre 10.000 lavoratori tra diretto, indiretto e indotto. Questo impegno rappresenta un contributo significativo alla stabilità economica e occupazionale della regione.

Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia, ha ribadito l’obiettivo dell’accordo: “offrire alle aziende agricole una prospettiva stabile di lungo periodo per sostenere gli investimenti, garantire certezze occupazionali e stimolare innovazione e formazione”. Trippella ha inoltre sottolineato l’importanza dello sviluppo delle competenze umane, con l’accordo che consente l’implementazione di “diverse iniziative e progetti per favorire il ricambio generazionale, promuovere la formazione in ambito digitale e il rispetto delle buone pratiche agricole e del lavoro”. Le iniziative congiunte Coldiretti-Philip Morris Italia puntano a sostenere l’adozione di pratiche agricole più efficienti, migliorare l’impatto ambientale e aumentare la competitività delle imprese coinvolte.

Tavola Rotonda con Istituzioni e Esperti

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui Matteo Lorito (Magnifico Rettore, Università Federico II di Napoli), Gennarino Masiello (Vicepresidente Nazionale Coldiretti e Presidente ONT), Cesare Trippella (Head of Leaf EU, Philip Morris Italia), On. Marco Cerreto (Capogruppo FdI, Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati), Luigi Scordamaglia (AD Filiera Italia), Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente della Regione Campania) ed Ettore Bellelli (Presidente Regionale Coldiretti).