Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) continua a passo spedito nell’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie, avviato il 2 giugno 2025 e finalizzato all’annullamento. Nel periodo compreso tra il 14 e il 18 luglio 2025, la banca ha acquistato ulteriori azioni per un controvalore di oltre 72 milioni di euro.

Dettagli delle operazioni della scorsa settimana

Nel periodo di riferimento, Intesa Sanpaolo ha acquisito complessivamente 14.777.116 azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan, pari a circa lo 0,08% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione si è attestato a 4,9028 euro, per un controvalore totale di 72.448.549,51 euro. L’operazione è stata condotta tramite l’intermediario terzo Morgan Stanley Europe SE, in piena autonomia rispetto al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Di seguito il riepilogo giornaliero degli acquisti:

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 14 luglio 2025 10.838.549 4,9059 53.172.837,54 15 luglio 2025 392.589 4,8932 1.921.016,49 16 luglio 2025 1.238.095 4,8945 6.059.855,98 17 luglio 2025 2.208.674 4,8925 10.805.937,55 18 luglio 2025 99.209 4,9280 488.901,95 Totale 14.777.116 4,9028 72.448.549,51

Buyback a quota un miliardo di euro

Dall’avvio del programma, datato 2 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato 208.573.311 azioni, corrispondenti a circa l’1,17% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione dall’inizio del programma è di 4,8713 euro, portando il controvalore totale degli acquisti a 1.016.017.705,06 euro. Il buyback, finalizzato all’annullamento delle azioni, mira a ottimizzare la struttura del capitale e a remunerare gli azionisti.