(di Katherine Puce) Il settore dello spettacolo in Italia ha attraversato anni di incertezza e rallentamento a causa della pandemia. Per lungo tempo si è temuto che una vera ripresa del mondo degli eventi dal vivo non sarebbe mai arrivata. Erano molti a credere che il pubblico non sarebbe tornato e che le abitudini digitali avessero preso definitivamente il sopravvento. Invece, i dati del report annuale SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, pubblicato a luglio 2025 e curato da Angela Tibaldi, Vicepresidente di PTSCLAS, raccontano un’importante inversione di tendenza, con una crescita significativa nella partecipazione agli eventi dal vivo.

Top 10 SIAE: Max Pezzali porta l’Italia in classifica

A guidare questa rinnovata vitalità sono stati soprattutto i grandi concerti musicali, con nomi internazionali come gli AC/DC, i Metallica e i Green Day, che hanno registrato i numeri più alti rispettivamente alla RCF Arena di Reggio Emilia e all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Nella classifica degli eventi più visti del 2024 secondo il report SIAE compare anche un artista italiano, Max Pezzali, unico italiano nella top 10, posizionatosi al nono posto con 64.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma.

Il solo comparto musicale ha generato quasi un miliardo di euro di spesa, coinvolgendo 29 milioni di spettatori, con una netta preferenza per i generi pop, rock e musica leggera. Anche il teatro mostra segnali incoraggianti, con 28,25 milioni di spettatori e una spesa media stabile, gli italiani continuano a seguire con entusiasmo gli spettacoli comici, che risultano tra i più seguiti nel panorama teatrale nazionale.

L’ostacolo dei prezzi: una sfida non più rinviabile

Nonostante la crescita dell’offerta e della partecipazione, un fattore che pesa sugli eventi dal vivo è rappresentato dall’aumento dei prezzi dei biglietti, una dinamica non più ignorabile. Un ruolo determinante lo gioca l’inflazione, in particolare quella legata ai costi dell’energia e dei materiali, che spinge spesso le aziende a compensare le spese maggiori trasferendole sul prezzo finale dei biglietti. A evidenziarlo è il report “Global Promoters Report 2024 – Italy Focus”, pubblicato da IQ Magazine lo scorso marzo. Il report , ha studiato l’aumento rilevando tra le cause principale l’incremento generalizzato dei costi strutturali. Tra questi rientrano i costi organizzativi, i permessi, il personale di sicurezza, ma anche i cachet degli artisti, che possono variare sensibilmente in base alla notorietà e al tipo di produzione.

Il futuro del live

Il nodo rappresentato dall’aumento dei prezzi non ha comunque arrestato la tendenza positiva del ritorno agli eventi dal vivo, che continua a crescere, alimentando previsioni ottimistiche anche per l’anno in corso. Ciò che occorre ora è trovare un equilibrio più solido tra investimenti e politica dei prezzi, per non vanificare il ritrovato entusiasmo del pubblico, elemento essenziale per la rinascita del comparto e il rilancio del lavoro di tutti gli attori coinvolti: dalle istituzioni ai promoter, fino agli operatori culturali.