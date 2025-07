È iniziata una tre giorni di assemblee organizzate nello stabilimento ex Ilva di Taranto, promosse dalle segreterie e dalle Rsu di Fim, Fiom e Uilm, mirate a sviluppare una piattaforma rivendicativa relativa a questioni ambientali, occupazionali, sanitarie e industriali, nell’ottica dell’avvio del processo di decarbonizzazione.

La piattaforma rivendicativa sarà poi presentata durante il Consiglio di fabbrica, in programma venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 8.30, all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, e i sindaci dei Comuni di Taranto e di Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, tutti invitati in quanto soggetti istituzionali autorizzati a firmare l’accordo di programma interistituzionale.

Per il segretario generale della Fim Cisl di Taranto e Brindisi, Biagio Prisciano, che ha dato inizio alle assemblee con una buona partecipazione di lavoratori, “si apre un’importante tre giorni per il futuro di Acciaierie d’Italia. È un momento fondamentale di partecipazione e confronto per tutelare il diritto di lavorare nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente”.