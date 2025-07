Cosa succede quando una passione si trasforma in missione, e un marchio diventa parte della propria identità? Dietro a ogni grande azienda ci sono uomini e donne che ne fanno la storia. È il caso di dirlo quando si parla di Eugenio Blasetti, un veterano con 36 anni di carriera in Mercedes, un viaggio professionale (e non solo) emozionante, tra ricordi, rivoluzioni industriali, marketing visionario e momenti che hanno ridefinito il concetto stesso di auto premium. Dai passi nel 1989, passando per l’incontro con Philip Kotler, alle geniali operazioni di marketing italiano, fino al boom di icone come la SLK e alla resilienza dopo la crisi della Classe A: una storia fatta di uomini, innovazioni e intuizioni che hanno cambiato per sempre la Stella a tre punte e il modo in cui il mondo la percepisce oggi.

Un Inizio Fatto di Passione e Scoperta

Ha cominciato nel 1989, con un bagaglio carico di passione per i motori, ma una conoscenza superficiale di Mercedes. All’epoca, racconta all’ANSA Eugenio Blasetti, il marchio gli sembrava solido, lussuoso, quasi austero: “Grandi macchinoni e una sola, mitica roadster”. E invece, da quel momento, la Stella gli sarebbe entrata non solo nella testa, ma nel cuore. Parla subito dell’etica come uno dei pilastri fondanti del brand. Mercedes, dice, “non è solo un marchio di lusso, ma un ecosistema industriale capace di costruire veicoli per ogni angolo del mondo. Auto costose, certo, ma anche camion, furgoni e bus che lavorano nei posti più remoti del Sud globale. E resistono a tutto”.

L’Innovazione Come Filosofia

L’altro tratto distintivo? L’ossessione per l’innovazione. Non una trovata di marketing, ma una filosofia che coinvolge ogni persona dentro l’azienda: “Siamo tutti consapevoli di avere una responsabilità verso il miglioramento della condizione umana”. A dimostrarlo, i brevetti Mercedes che, una volta lanciati, sono stati resi accessibili a tutti i costruttori. L’esempio più iconico? L’ESP. “All’inizio costava quanto una Panda, oggi è montato su tutte le Panda”.

L’Incontro con Philip Kotler e la Svolta Orientata al Cliente

Uno degli episodi più emblematici, poi, lo riporta a fine anni ’80, quando Mercedes, ancora tradizionalista e orientata al prodotto, decise di chiamare il “guru” del marketing moderno, Philip Kotler, per un confronto. Kotler fu netto: “Non dovete chiedere a me se i vostri prodotti sono giusti. Dovete chiederlo ai clienti”. I vertici Mercedes erano perplessi: “Noi siamo gli esperti”. Ma Kotler insistette: il futuro era nel marketing orientato al cliente. Fu un momento di svolta. Da quel momento, Mercedes cambiò pelle, coinvolgendo i mercati più importanti del mondo fin dalle prime fasi di sviluppo prodotto. Blasetti stesso entrò a far parte di questo cambiamento, partecipando alle riunioni a Stoccarda con colleghi da tutto il mondo, in un clima che definisce “da G10”. Un lavoro intenso, condiviso, fatto di confronti e visioni comuni.

La Rivoluzione e il Ruolo Cruciale dell’Italia

“Mercedes cominciò così una trasformazione profonda, da marchio esclusivo e d’élite a brand accessibile a un pubblico molto più ampio: famiglie, donne, giovani“. Una rivoluzione, insomma. E in quel cambiamento, l’Italia ebbe un ruolo cruciale, grazie anche alla libertà concessa ai singoli mercati nel definire strategie e comunicazione locale. Gli anni ’90 e 2000 li ricorda come un’epoca “matta, disperata ma memorabile“, vissuta accanto a capi e colleghi “tostissimi ma brillantemente dotati“: Una grande squadra. Esemplare fu la strategia di comunicazione integrata per l’espansione della gamma, guidata dal direttore generale Maurizio Alagna che ripeteva: “Dovete pensare sempre out of the box. E sfruttare sempre i mutevoli desideri ed ansie del pubblico. Che deve chiedersi: che diavolo sta combinando Mercedes?”.

Il Ritorno alla Sportività e il Fenomeno SLK

Una svolta decisiva fu il ritorno della sportività, persa negli anni ’50 e rilanciata con la gamma Kompressor su modelli come C Station, SLK e CLK. Una campagna pubblicitaria ironica giocava sulla sorpresa che una 2 litri con la stella potesse essere così brillante: “Che razza di Mercedes è questa?“. La SLK, in particolare, fu un fenomeno: una roadster compatta, speciale, leggera e a passo corto – “Sonder, Leicht, Kurz“. Un’auto nata per democratizzare il sogno della SL, portandolo “dall’Iperuranio al mondo reale”. La prima versione di pre-produzione arrivò in Italia con tanto di etichetta “Erprobungfahrzeug” – veicolo sperimentale. “Sembrava arrivata dal futuro. Il tetto elettrico ripiegabile era pura magia.” La risposta del pubblico? Incredibile. “Ne abbiamo vendute fino a 6.000 all’anno, una cifra impensabile per una nicchia”. Nessun altro modello aveva generato tanto entusiasmo quanto quella piccola SLK. Soprattutto tra il pubblico femminile: “Le supercar erano viste come irraggiungibili. La SLK, no. Era desiderabile. Evocava esclusività e gioia di vivere”.

La Crisi della Classe A e la Resilienza Italiana

Un altro episodio iconico, citato da Blasetti, riguarda la Classe A e il famoso “test dell’alce“, che portò al ribaltamento del veicolo. Un disastro? Non per Mercedes. “Fu montato l’ESP su tutte le vetture, anche quelle già consegnate”. E ancora una volta, fu la comunicazione italiana a fare la differenza. Ribaltato il dramma, la scelta vincente italiana fu poi di polarizzare il modello sul pubblico femminile. A Blasetti la scelta apparve allora troppo estrema ed espresse una perplessità – “Escludere gli uomini ci farà perdere quota di mercato” – Alagna gli rispose secco: “Se non dici chiaramente al mercato di chi è un prodotto, quel prodotto non sarà di nessuno”. E aveva ragione. Il successo della Classe A in Italia fu travolgente.

Il Sodalizio Vincente: Germania e Italia

“Oggi, guardando indietro, sono convinto – conclude Blasetti – che il sodalizio tra Germania e Italia rappresenti il meglio che l’Europa possa offrire”. Due popoli diversi ma complementari. E se Mercedes è diventata ciò che è, è anche grazie a chi, come lui, ha avuto il coraggio di guardare oltre il cofano, per costruire un’identità fatta di persone, valori e visioni.

