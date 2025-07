Energy, azienda italiana quotata su Euronext Growth Milan e leader nei sistemi BESS (Battery Energy Storage System), annuncia un’importante mossa strategica per la sua espansione internazionale. È stata infatti costituita in data odierna EnergyOnSite GmbH, una società di diritto tedesco interamente controllata da Energy.

La Germania nel mirino per la crescita internazionale

La nuova NewCo, con un capitale sociale di Euro 25.000, avrà il compito di presidiare in modo strutturato l’area DACH (Germania, Austria e Svizzera). L’obiettivo è cogliere le significative opportunità di crescita offerte da un mercato in forte espansione, in particolare quello tedesco, che si conferma tra i più attrattivi in Europa per la diffusione di sistemi di accumulo, sia in ambito commerciale e industriale (C&I) sia su scala di rete (grid scale). La scelta di Monaco di Baviera come sede della nuova società è dettata dalla sua rilevanza economica, infrastrutturale e tecnologica, considerandola la location più vantaggiosa per avviare le attività nel mercato DACH.

EnergyOnSite GmbH sarà supportata nella gestione del business dalla struttura direttiva e operativa di EnergyOnSite S.r.l., con sede a Vipiteno. Questo team è composto da personale di madrelingua tedesca con specifiche competenze nella progettazione e installazione di sistemi di gestione dell’energia, inclusi accumulo, controllo e gestione.

Le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato

“L’apertura della nostra prima società in Germania rappresenta un passo strategico nella crescita internazionale del Gruppo Energy”, ha dichiarato Davide Tinazzi, Amministratore Delegato del Gruppo Energy. “Il mercato DACH offre oggi condizioni particolarmente favorevoli per lo sviluppo di soluzioni avanzate di accumulo energetico, grazie a un contesto normativo evoluto, a una forte domanda industriale e a una crescente attenzione alla transizione energetica. Con questa operazione intendiamo rafforzare la nostra presenza diretta in un’area chiave per il settore, valorizzando le competenze già consolidate all’interno del Gruppo e ponendo le basi per una crescita duratura nel tempo”.