CY4GATE, nella foto l’a. d. Emanuele Galtieri, player di riferimento nel panorama della cyber security e cyber intelligence, annuncia un importante riconoscimento per XTN Cognitive Security®, società entrata a far parte del gruppo a gennaio 2024. XTN è stata infatti citata come “key vendor” in due autorevoli report di ricerca internazionali, confermando la sua leadership nel settore della prevenzione delle frodi.

Le analisi di KuppingerCole e Quadrant Knowledge Solutions

XTN Cognitive Security® ha ricevuto menzioni significative in due pubblicazioni di spicco. In particolare, è stata evidenziata nel report “Fraud Reduction Intelligence Platforms – Finance” di KuppingerCole. Questo studio analizza le piattaforme di Fraud Reduction Intelligence (FRIP) e il loro ruolo cruciale nel supportare le istituzioni finanziarie a contrastare le frodi in continua evoluzione e a rispettare le normative AML/KYC.

Inoltre, la società è stata riconosciuta nel “SPARK Matrix: Behavioral Biometrics and Device Intelligence, 2025” di Quadrant Knowledge Solutions. Questo report esamina il mercato globale delle soluzioni di Biometria Comportamentale e Device Intelligence, mettendo in luce le tecnologie più innovative e le tendenze di crescita del settore.

Leadership e innovazione nel contrasto alle frodi

Questi riconoscimenti rappresentano una valida conferma per XTN Cognitive Security®, che si afferma come uno dei principali attori internazionali nel campo della Fraud Prevention. Tale evidenza rafforza non solo la sua posizione di leadership, ma anche la sua capacità di innovazione in un contesto globale.

Il plauso da parte di enti di ricerca di tale calibro testimonia l’efficacia delle soluzioni sviluppate da XTN Cognitive Security® e la capacità del Gruppo CY4GATE di offrire tecnologie all’avanguardia in un mercato in rapida evoluzione, dove la sicurezza informatica e la prevenzione delle frodi sono sempre più cruciali.