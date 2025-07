La Consob ha deciso di sospendere per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio lanciata da UniCredit su Banco BPM. Il termine per la presentazione dell’offerta era previsto per domani.

La sospensione è stata decisa dopo la “sentenza del Tar e la valutazione espressa dalla Commissione Europea”, in quanto la “situazione di incertezza creata non consente ai destinatari di formulare un giudizio fondato sull’offerta”. Questo quanto riportato nella delibera della Consob.

“L’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da UniCredit su Banco BPM è sospesa, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b)” del Tuf, “per un periodo di 30 giorni”, afferma la delibera contenuta nel bollettino della Consob. Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari, dalla data di pubblicazione nel bollettino.

La sentenza del Tar e la valutazione della Commissione Europea rappresentano, come previsto dall’art. 102, comma 6, lettera b) del Tuf, “fatti nuovi o non precedentemente resi noti che non permettono ai destinatari di formulare un giudizio fondato sull’offerta, dato che entrambe le circostanze creano uno scenario caratterizzato da una massima incertezza e potrebbero portare, anche a breve, a iniziative rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell’offerta”.

La Commissione sottolinea che tra le iniziative da considerare ci sono “le decisioni che la presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe prendere per dare esecuzione alla sentenza del Tar o per rispondere all’invito della Commissione Europea ‘di comunicare il proprio punto di vista in merito al procedimento di cui all’articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e/o di modificare il Decreto’, oltre alle conseguenti determinazioni della stessa Commissione”.

L’Autorità di Borsa ribadisce che le circostanze attuali “evidenziano una dinamica procedurale ancora in fase di evoluzione, fonte di incertezza e indeterminatezza per gli obbligazionisti”, i quali devono disporre di un “quadro informativo il più chiaro, completo e non fuorviante possibile, in base a elementi sopravvenuti alla presentazione dell’offerta”, come affermato dal Tar del Lazio nell’ordinanza 3247/25 del 13 giugno scorso riguardo alla sospensione della stessa offerta stabilita dalla Consob con la delibera 23562 del 21 maggio.