Le borse in Asia e nel Pacifico mostrano performance contrastanti a causa delle trattative sui dazi e della pubblicazione dei risultati trimestrali. Tokyo, che riapre dopo un lungo weekend, ha registrato un calo dello 0,11% a seguito delle recenti elezioni nel Giappone. In forte ribasso Taiwan (-1,51%) e Seul (-1,27%), mentre Sidney segna un lieve incremento di (+0,1%). Restano aperti i mercati di Hong Kong (+0,3%), Shanghai (+0,35%), e Mumbai (-0,02%), mentre Singapore chiude a -0,22%. I future europei risultano negativi, mentre quelli sui listini statunitensi sono contratti in assenza di dati macroeconomici significativi. Sono attesi gli interventi del governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, del presidente della Fed, Jerome Powell, e della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Si prevede, inoltre, per giovedì, una riunione del direttivo della BCE sui tassi, che gli analisti si aspettano rimangano invariati.

Il dollaro è in rialzo, scambiato a 0,85 euro, 147,9 yen e 0,74 sterline. Il prezzo dell’oro segna un aumento dello 0,57%, arrivando a 3.384,94 dollari l’oncia. I contratti sul greggio mostrano segni contrastanti, con il WTI in calo dello 0,89% a 66,6 dollari al barile, mentre il gas naturale aumenta dello 0,26% a 33,24 euro al MWh. A Tokyo, i titoli farmaceutici Sumitomo e Shionogi subiscono rispettivamente un ribasso del 4,95% e del 2,77%. Tra i produttori automobilistici, Mitsubishi scende dell’1,37% e Toyota dell’0,78%, mentre tra i leader nel settore elettronico, Nikon perde il 2,03%, Casio l’1,03% e Sony lo 0,73%.