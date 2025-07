Avio, nella foto l’a. d. Giulio Ranzo, annuncia un’importante commessa nel settore della difesa, consolidando la sua posizione come fornitore chiave di sistemi di propulsione. La società ha firmato un ordine di produzione con MBDA in Francia, per un valore di circa 50 milioni di Euro, relativo alla fornitura di motori propulsivi e superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30.

Nuovi ordini e diversificazione produttiva

Oltre all’accordo principale, Avio ha siglato anche ordini autonomi e non correlati per un ammontare complessivo di circa 10 milioni di Euro. Questi contratti rientrano nel quadro di un contratto quadro già in essere con MBDA.

Tutte le forniture si estenderanno su un quinquennio produttivo, garantendo stabilità e continuità alle attività di Avio. Queste operazioni non solo confermano la tendenza positiva del settore della propulsione per la difesa di Avio, ma rafforzano anche la collaborazione strategica con il gruppo MBDA, leader europeo nei sistemi missilistici.

L’importanza della partnership con MBDA

La partnership con MBDA è cruciale per Avio, sottolineando la capacità dell’azienda italiana di fornire tecnologie avanzate e affidabili per la difesa. L’ASTER 30, in particolare, è un sistema missilistico di difesa aerea di punta, utilizzato da diverse marine e forze aeree europee, il che evidenzia il ruolo di Avio nel contribuire alla sicurezza e alla capacità operativa di importanti programmi di difesa. Questi nuovi ordini attestano la fiducia di MBDA nelle competenze e nella tecnologia di Avio.