Ambienta SGR S.p.A., tra i principali gestori patrimoniali europei e pioniere negli investimenti ambientali, annuncia un’importante operazione che segna il suo ingresso nel promettente settore dell’agricoltura sostenibile e nel mercato spagnolo. Ambienta ha infatti acquisito Agronova Biotech da Magnum Industrial Partners e dalla famiglia fondatrice Casanova, consolidando la propria espansione paneuropea.

Agronova: un pioniere nelle soluzioni biologiche per l’agricoltura

Con una storia di 50 anni e sede in Spagna, uno dei mercati più avanzati a livello globale per le soluzioni biologiche in ambito agricolo, Agronova ha ricoperto un ruolo pionieristico nelle tecnologie biotech a supporto degli agricoltori. L’azienda offre soluzioni biologiche innovative per le colture, tra cui biostimolanti e prodotti di bio-controllo. Con oltre 800 prodotti registrati, Agronova propone soluzioni per contrastare stress biotici (insetti, funghi) e abiotici (siccità, inondazioni) lungo tutto il ciclo di vita della pianta, ottimizzando rese e sostenibilità attraverso la riduzione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi.

Grazie all’integrazione di storiche realtà del settore, il Gruppo ha esteso la sua presenza operativa e commerciale ai principali mercati europei e alle Americhe. Questo è supportato da una struttura di 5 laboratori e 6 impianti produttivi all’avanguardia, strategicamente posizionati in aree agricole chiave.

Un mercato in forte crescita spinto dalla sostenibilità

Il comparto dei prodotti biologici per agricoltura vanta un valore di circa 21 miliardi di dollari, con una crescita annua dell’11%, tre volte superiore a quella dei prodotti tradizionali. Questa espansione è alimentata da molteplici fattori, tra cui l’impatto crescente del cambiamento climatico sulle rese agricole. Ad esempio, in Spagna le precipitazioni si sono ridotte dell’8% all’anno dal 2018, mentre le ondate di calore sono aumentate del 26%. Al contempo, enti regolatori e consumatori esercitano una forte pressione per la sostituzione dei prodotti chimici con alternative biologiche, con l’obiettivo di massimizzare le rese senza contaminare suolo e risorse idriche.

Competere in questo mercato richiede specifiche competenze in Ricerca e Sviluppo, la capacità di gestire complesse procedure di registrazione dei prodotti e un approccio commerciale sofisticato. Fattori che hanno favorito operatori agili, di piccola e media dimensione, rendendo il mercato ancora molto frammentato. Agronova, grazie alle sue dimensioni, all’ampiezza del portafoglio prodotti e alla capillarità geografica, rappresenta un asset strategico e un eccellente punto di partenza per promuovere un’ulteriore espansione, sia organica che tramite acquisizioni.

L’agricoltura è responsabile per circa il 15% delle emissioni globali di gas serra. L’abuso di sostanze chimiche causa erosione, acidificazione dei terreni e perdita di carbonio organico, compromettendo, nel lungo periodo, la fertilità dei suoli e la biodiversità. L’offerta di Agronova risponde a queste sfide: i prodotti di bio-controllo sostituiscono i pesticidi con soluzioni a base microbica, i fertilizzanti organici offrono nutrienti da fonti sostenibili, e i biostimolanti incrementano l’assorbimento delle sostanze nutritive, riducendo la dipendenza da fertilizzanti chimici. Ambienta ha seguito con attenzione l’evoluzione del settore, consolidando competenze e connettività che metterà a servizio dell’ulteriore sviluppo della piattaforma.

Le voci dei protagonisti

Mauro Roversi, nella foto, Founding Partner & Chief Investment Officer, Private Equity di Ambienta, ha commentato: «Questa operazione ha un duplice significato per Ambienta: da un lato segna l’ingresso in un settore che conosciamo a fondo e nel quale intravediamo importanti prospettive di crescita guidate dalla sostenibilità; dall’altro rafforza ulteriormente la nostra presenza geografica, attraverso l’acquisizione di un asset molto ricercato nel mercato spagnolo. Un risultato reso possibile grazie alle competenze del nostro team e alla nostra capacità di operare con efficacia in nuove geografie.»

Olivier Lavaud, CEO di Agronova, ha aggiunto: «Vediamo davanti a noi importanti opportunità di sviluppo, e siamo convinti che Ambienta rappresenti il partner ideale per supportare la nostra crescita. Condividiamo un forte impegno a fianco degli agricoltori nel percorso verso pratiche agricole più sostenibili. Ringrazio sinceramente tutto il team di Agronova per il contributo fondamentale di questi anni e sono entusiasta di aprire insieme ad Ambienta questo nuovo capitolo.»

Per l’operazione, Ambienta si è avvalsa del supporto di Alantra, Latham & Watkins, Roland Berger e KPMG.