EdiliziAcrobatica S.p.A. (ACROBATICA), azienda leader nei lavori edili in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan (EDAC) e Euronext Growth Paris (ALEAC), ha annunciato un significativo aumento del 23% nel numero di clienti nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo incremento riguarda le operazioni in Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco.

Contratti Stabili Nonostante la Crescita dei Clienti

Nonostante la forte crescita della clientela, il fronte dei contratti ha mantenuto una sostanziale stabilità in tutte le aree geografiche in cui il gruppo opera, incluso il Middle East. Nel 2025 sono stati sottoscritti 16.018 contratti, a fronte dei 16.107 registrati nel 2024.

Un Successo Guidato dalla Fiducia e dalla Formazione

Per l’azienda guidata da Anna Marras, nella foto, questi risultati rappresentano un’ulteriore conferma della crescente fiducia nel Gruppo, in particolare nel suo core business: l’edilizia su fune. Questa metodologia, specialmente in Italia, sta guadagnando sempre più terreno, affermandosi come la pietra angolare su cui si baseranno i futuri progetti di crescita e sviluppo, anche al di là dei confini nazionali.

La Dichiarazione del CEO Anna Marras

Anna Marras, CEO di Acrobatica Group: “Il numero sempre crescente di clienti che sceglie di affidarsi ad Acrobatica è un segnale assolutamente positivo per noi che operiamo in un settore che, soprattutto in Italia, sta attraversando una fase molto complicata. Questo conferma come, al di là di un modello di business vincente, il nostro costante investimento nella formazione e nella crescita delle risorse umane, ad oggi più di 3000, sia la chiave del nostro successo”.