Prysmian ed E.on, una delle principali aziende elettriche d’Europa che gioca un ruolo chiave nella trasformazione verde del settore energetico, stanno collaborando per sviluppare reti elettriche più efficienti in Germania. Questa alleanza prevede un accordo quadro di lungo termine per la fornitura di cavi di bassa e media tensione. I cavi forniti saranno integrati nella rete elettrica tedesca per supportare l’espansione dell’energia eolica e solare, nonché per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e delle pompe di calore, oltre a facilitare il collegamento di sistemi di accumulo a batteria e data center.

L’accordo è una parte fondamentale di un’importante iniziativa di approvvigionamento avviata da E.on, che ha un valore che supera i 6 miliardi di euro, mirata a modernizzare la rete elettrica tedesca e a accelerare la transizione energetica del Paese.

La transizione energetica richiederà l’impiego di oltre 500.000 chilometri di cavi entro il 2045, per espandere e modernizzare la rete tedesca. Questa distanza è equivalente a 12,5 volte il perimetro della Terra.