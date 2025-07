YOLO Group S.p.A., nella foto Gianluca De Cobelli co-fondatore e CEO, operatore leader nell’insurtech italiano e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato un’importante operazione finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infatti approvato l’emissione di un prestito obbligazionario denominato “Yolo Group S.p.A. – Tasso Variabile 2025 – 2030” per un importo nominale massimo complessivo di 4 milioni di euro.

Il prestito, della durata di 5 anni dalla data di emissione, sarà costituito da un massimo di 40 obbligazioni al portatore e in forma dematerializzata, ciascuna con un valore nominale unitario di 100.000 euro e un taglio non frazionabile. L’emissione dei titoli è prevista entro la fine di luglio, in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, in conformità con il Regolamento (UE) 2017/1129.

Ammissione a Euronext Access Milan e garanzia statale

Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di richiedere, se ne ricorreranno i presupposti, l’ammissione dei titoli alle negoziazioni su Euronext Access Milan.

Un elemento chiave di questa operazione è l’ammissione del prestito all’intervento del Fondo di Garanzia. Questo significa che il prestito beneficerà di una copertura pari all’80% dell’importo nominale, traducendosi in un importo massimo garantito di 3,2 milioni di euro, secondo i termini e le condizioni delle Disposizioni Operative.

I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno interamente impiegati per supportare il programma di investimenti della Società, con l’obiettivo di favorire l’ulteriore sviluppo del proprio business.