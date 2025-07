Si è chiusa con un successo clamoroso la quattordicesima edizione di XMasters sulla celebre Spiaggia di Velluto di Senigallia. Per nove giorni, l’evento ha trasformato la costa in un vero e proprio epicentro sportivo e sociale, accogliendo ben 65mila partecipanti e offrendo trenta diverse attività sportive, accessibili a tutti, con o senza disabilità. Le Marche, e in particolare Senigallia, si confermano così un modello di ospitalità e versatilità per gli eventi sportivi.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre dieci paratleti di spicco, tra cui la pluricampionessa Martina Caironi, la tenace paraciclista Claudia Cretti, la medaglia d’argento agli Adaptive CrossFit Games 2024 Giada Cerpolloni, e l’alpinista Andrea Lanfri, noto per aver scalato l’Everest. Non sono mancati volti televisivi come Diego Gastaldi, ex atleta di corsa in carrozzina e oggi documentarista per “Kilimangiaro”. Tutti loro hanno condiviso le proprie storie sui palchi di Radio 105, animando un clima di ispirazione e festa. Fondamentale, per il quarto anno consecutivo, la collaborazione tra XMasters e lo stand Inail-CIP Marche, che ha coinvolto numerosi assistiti Inail.

Il Village XMasters: un esempio concreto di sport per tutti

Con i suoi 40.000 metri quadrati, il Village di XMasters a Senigallia si è affermato come un riferimento nel panorama degli eventi sportivi italiani, un luogo dove l’inclusività non è solo un concetto, ma una realtà tangibile. Attività come Parabeach, Tennis tavolo, Bocce, Apnea, Surf, SUP, Vela, Arrampicata e Yoga hanno dimostrato come sia possibile abbattere ogni barriera e permettere a chiunque di vivere lo sport a 360 gradi. Il tutto è stato accompagnato da un’offerta musicale e di spettacoli variegata, con le adrenaliniche acrobazie freestyle di Vanni Oddera, ideatore della mototerapia, e dei suoi compagni Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino.

A testimonianza di questo spirito, la campionessa Martina Caironi ha dichiarato a SuperAbile Inail: “Quest’anno mi sto togliendo tanti sassolini dalla scarpa. Qui a XMasters sto sperimentando diverse attività, perché possiamo provare tanti sport d’azione e c’è musica e divertimento”. Caironi, leggenda dell’atletica paralimpica con 3 ori e 4 argenti paralimpici e record mondiale nei 100 metri T63, è ora membro del CdA di Milano-Cortina 2026. Ha aggiunto: “In passato non sarei potuta venire qui a Senigallia perché ero impegnata nelle gare. Sono contenta, a 35 anni posso seguire il flusso e fare sport, ma in modo più tranquillo. Ieri sono riuscita a stare in piedi sul surf e a fare il cosiddetto take off. È bello provare nuovi sport per vedere con e senza protesi cosa si può fare. Invito tutti ad avvicinarsi agli sport, magari scoprirete un talento nascosto”. Riguardo al suo futuro dopo Parigi: “La paralimpiade di Parigi è stata la mia quarta e ultima, e avendola conclusa con un argento e un oro mi sono sentita tranquilla nell’appendere la protesi al chiodo, però mi sono rimboccata le maniche per un post carriera. A febbraio ho iniziato a lavorare per la fondazione Milano Cortina e sto costruendo i giochi olimpici e paralimpici dietro i riflettori”.

Insieme a Martina, ha surfato Stella Papetti, bronzo ai mondiali di parasurfing 2024. Per lei XMasters è “energia, forza e inclusione. Ho conosciuto tantissime persone nuove e mi sono sentita a casa con il mare che aiuta sempre”. A darle supporto, il tecnico della nazionale di Parasurf, Cristiano Corsi, che a XMasters trova sempre “lo spunto di guardare anche al piccolo miglioramento e ad essere felice di questo”.

Dalle storie personali alla visione strategica

Tra le tante storie che hanno animato l’evento, spicca quella di Dario Perna, in carrozzina dopo un incidente a 17 anni. Dopo aver meditato per anni di diventare prete, ha trovato nello sport una nuova vocazione: “Per perdere la pancia ho iniziato ad allenarmi con un personal trainer e ho fatto la mia prima gara di bodybuilding dopo un anno. Da lì mi sono appassionato al fitness e ho preso il brevetto di personal trainer”. La sua passione lo ha portato al tiro con l’arco, vincendo diversi campionati italiani e incontrando la futura moglie. Anche Graziella, 82 anni, ha sperimentato la vela a XMasters, nonostante abbia perso le gambe da giovane. Il suo motto, “faccio tutto finché posso”, e la gioia di “stare in mezzo ai giovani” ne fanno un simbolo di resilienza.

Piero Iacono, direttore regionale Inail Marche, ha sottolineato l’importanza della pratica sportiva: “favorisce integrazione e inclusione. Lo sport per le persone con disabilità è diventato protagonista con propri spazi ed eventi dedicati consentendo la partecipazione di tutti. Anche gli appuntamenti serali, organizzati da Radio 105, si sono svolti in spazi completamente fruibili in modo che ogni partecipante possa vivere appieno il Village XMasters, compresa l’esperienza musicale; si tratta di un main stage unico nel suo genere che ha permesso di ampliare la platea dei soggetti interessati alla pratica sportiva e non, in un contesto di massima integrazione ed inclusione”.

Luca Savoiardi, presidente CIP Marche, ha espresso piena soddisfazione per l’esito dei nove giorni: “Siamo riusciti insieme ad Inail, anche quest’anno, ad essere presenti in questa grande manifestazione di persone senza disabilità che ha aperto la sua mentalità dandoci la possibilità di poter presentare sia le attività sportive per persone con disabilità che le loro potenzialità. Perché le persone con disabilità, conclude, vogliamo essere messe in condizione di vivere la socialità per essere parte attiva della società odierna”. XMasters si conferma un appuntamento cruciale per promuovere una società più aperta e partecipativa.