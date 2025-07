L’Italia ha registrato nel 2023 un aumento nella quantità di rifiuti speciali generati dalle attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, di trattamento rifiuti e di risanamento ambientale, raggiungendo quasi 164,5 milioni di tonnellate. Questo dato segna un +1,9% rispetto al 2022, corrispondente a oltre 3 milioni di tonnellate aggiuntive. La crescita economica italiana nello stesso periodo è stata più contenuta, con il Prodotto Interno Lordo (PIL) e la Spesa per consumi finali aumentati rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%.

Nonostante l’incremento della produzione, il 2023 ha segnato un dato record nel recupero dei rifiuti speciali: il 73% del totale prodotto (130 milioni di tonnellate) ha trovato una nuova vita. Il successo è attribuibile principalmente a specifici settori.

Costruzioni e Metalli: Motori del Riciclo

Il settore delle costruzioni e demolizioni si conferma il maggiore produttore di rifiuti speciali, con circa 83,3 milioni di tonnellate, rappresentando quasi il 51% della produzione complessiva. Di questi, oltre 80 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione sono stati recuperati, diventando prevalentemente sottofondi stradali e rilevati. In particolare, l’81% dei rifiuti da costruzione e demolizione (al netto di terre, rocce e fanghi di dragaggio) è stato riciclato.

Anche i rifiuti di metalli e composti metallici hanno contribuito in modo significativo al recupero, con 21 milioni di tonnellate (11,6% del totale gestito) che vengono in prevalenza riutilizzati dalle acciaierie del Nord Italia. Le sostanze organiche come carta, cartone e legno (circa il 7% del totale gestito) sono state anch’esse ampiamente riciclate.

Smaltimento in Discarica in Calo e Tipologie di Rifiuti

Un dato particolarmente positivo riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali, che rispetto al 2022 è diminuito di 997 mila tonnellate (-11,2%).

I rifiuti non pericolosi costituiscono la quota preponderante, rappresentando il 93,8% del totale prodotto e crescendo di 2,8 milioni di tonnellate (+1,9%), per un totale di quasi 154,3 milioni di tonnellate. I rifiuti pericolosi seguono la stessa tendenza con un aumento di 193 mila tonnellate (+1,9%), raggiungendo poco più di 10 milioni di tonnellate. Il settore manifatturiero è il maggior responsabile della produzione di rifiuti pericolosi, contribuendo per il 36,1% (quasi 3,7 milioni di tonnellate).

Produzione Regionale e Flussi Specifici

A livello geografico, il Nord Italia evidenzia la maggiore produzione di rifiuti speciali, con 94,1 milioni di tonnellate. La Lombardia si conferma leader con 35,9 milioni di tonnellate. Il Centro Italia si attesta a quasi 28,1 milioni, con la Toscana che produce 10,4 milioni di tonnellate. Al Sud, il valore di produzione è di quasi 42,3 milioni di tonnellate, con la Campania che contribuisce per il 26,4% del totale della macroarea (oltre 11,1 milioni di tonnellate).

Il Rapporto Rifiuti Speciali, giunto alla ventiquattresima edizione, ha inoltre analizzato flussi specifici: