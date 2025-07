Il panorama editoriale italiano si arricchisce con un’opera di rilievo, “Pier Paolo Pasolini: L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste” di Franco Grattarola, con prefazione di Giuseppe Pollicelli. Il volume, disponibile dal 25 luglio, si posiziona come un asset significativo per l’approfondimento della figura di uno dei più influenti intellettuali del Novecento italiano.

Un Approccio Inedito alla Biografia

Il libro propone un’immersione nella vita e nell’opera di Pier Paolo Pasolini attraverso una selezione curata di 50 interviste rilasciate tra il 1957 e il 1975. Questa scelta editoriale offre una prospettiva unica, presentando la figura di Pasolini, nelle sue molteplici sfaccettature – scrittore, poeta, cineasta, pensatore “corsaro e luterano” – attraverso le sue stesse parole. Gli autori del volume hanno privilegiato interviste inedite o non più ristampate da anni, fornendo un materiale prezioso per una comprensione più approfondita della sua biografia umana e artistica.

Il valore dell’opera risiede nella capacità di offrire un “ritratto, veritiero e senza infingimenti, dell’Italia di ieri, ma per molti versi anche dell’Italia di oggi”, come evidenziato nella presentazione del libro. Le “parole spesso e volentieri dure come macigni” di Pasolini risuonano ancora oggi, fornendo spunti di riflessione sull’evoluzione sociale e culturale del paese.

Il Contributo dell’Autore

Franco Grattarola, autore del volume, vanta un curriculum consolidato nel campo degli studi pasoliniani e del cinema italiano. Tra le sue opere precedenti figurano Pasolini una vita violentata e La Tuscia nel cinema. La sua esperienza garantisce un approccio rigoroso e approfondito alla materia, posizionando il libro come un’opera di riferimento per studiosi e appassionati.

La struttura cronologica delle interviste e le note di accompagnamento facilitano il lettore nel seguire l’evoluzione del pensiero e delle esperienze di Pasolini, fino agli eventi tragici che hanno segnato la sua vita. Questa pubblicazione rappresenta quindi non solo un omaggio a un intellettuale poliedrico, ma anche un investimento nella memoria culturale e nella comprensione storica.