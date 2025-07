Dal 1 al 7 settembre, i campi in terra battuta della Virtus Tennis di Bologna saranno il palcoscenico dei Campionati Italiani Maschili Under 15 di singolare e doppio. Un evento che vedrà scendere in campo i potenziali “Sinner, Musetti, Berrettini del prossimo futuro”, ragazzi nati nel 2010 che, pur giovanissimi, mostrano già un livello di gioco elevatissimo. L’assegnazione da parte della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) rappresenta la “ciliegina sulla torta delle celebrazioni del centesimo anniversario della fondazione del circolo di via Duccio Galimberti”.

Qualità in Campo e Attenzione dei Campioni

L’attesa è alta per una competizione che promette scintille fin dai primi turni. “Questi ragazzi giocano già a livello molto alto, più alto rispetto al passato. Vedremo una qualità altissima già dai primi turni. Cercherò di essere presente perché sono molto interessato ai giovani”, assicura l’ex campione bolognese Paolo Cané, che ha militato anche nella Virtus. La testimonianza di giovani talenti come Federico Cinà, Jacopo Vasamì, Andrea De Marchi e Pierluigi Basile, già protagonisti sul circuito internazionale, è un segno tangibile della crescita del movimento. Le qualificazioni si terranno il 30 e 31 agosto, con il tabellone principale che vedrà 64 giocatori ai blocchi di partenza l’1 settembre.

Una Tradizione di Successi e un Futuro Solido

La Virtus Tennis non è nuova a ospitare eventi di tale portata, avendo già accolto in passato futuri top player come Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. “La nostra realtà è solida e in salute. Per noi quest’anno sarà un importante momento di rilancio. Siamo pronti ad accogliere e ragazzi e le loro famiglie”, ha dichiarato il presidente della Virtus Tennis, Renato Del Mugnaio, durante la presentazione dell’evento, alla quale hanno partecipato anche l’assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi, Paolo Cané e il consigliere federale Raimondo Ricci Bitti.

L’Eredità e l’Eccellenza del Tennis Italiano

A tenere a battesimo la manifestazione sarà lo storico maestro del circolo, Lele Spisani, testimone del passaggio sui campi della Virtus di figure che hanno segnato la storia del tennis italiano, da Paolo Bertolucci a Raffaella Reggi e Omar Camporese. Un luogo dove la storia è stata scritta, come la finale dei Campionati Italiani del 1970 che vide il passaggio di consegne tra Nicola Pietrangeli e un giovane Adriano Panatta. La decisione della FITP di disputare i campionati giovanili “annata per annata”, con i 2010 a Bologna, riflette una precisa strategia. “I campionati under 15 sono diventati abituali perché sempre prima i giovani spiccano il salto verso il tennis agonistico. Nell’albo d’oro di questi primi tre anni dei campionati under 15 abbiamo anche De Marchi”, ha ricordato Ricci Bitti.

Un Movimento in Salute, Ma Senza Abitudini

Il consigliere federale ha evidenziato il “livello medio molto alto” previsto per la competizione, sottolineando come “anche i favoriti devono stare attenti. Questa è la dimostrazione che il movimento sta lavorando con attenzione”. Il successo del tennis italiano, con “ben otto giocatori nei primi 70 al mondo”, è frutto del lavoro sui giovani. Tuttavia, Cané invita alla prudenza: “Il tennis sta andando molto bene, ma non abituiamoci troppo”. Un monito che trova eco nell’esempio di Jannik Sinner: “Jannik Sinner sta dando lezione di vita e non solo di tennis ai giovani”, ha sentenziato l’ex campione.