Oggi la Sottosegretario alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, parteciperà alla suggestiva traversata dello Stretto di Messina insieme al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). Un’iniziativa che sottolinea l’impegno delle Forze Armate verso l’inclusione e la valorizzazione delle capacità individuali, oltre ogni limite.

Saranno 11 gli atleti del GSPD che si cimenteranno nell’impresa, affrontando lo Stretto a nuoto, sia per intero che a staffetta. A supportarli, anche tre imbarcazioni a vela. La partenza è fissata da Capo Peloro (Messina), con l’obiettivo di raggiungere la costa calabrese, approdando a Villa San Giovanni-Cannitello.

Il Sottosegretario Rauti in prima linea per l’inclusione

La Senatrice Rauti, che detiene la delega alle attività sportive e alla disabilità nell’ambito della Difesa, non sarà una semplice spettatrice. Scenderà in mare attivamente, vogando sull’imbarcazione di canottaggio “4 Jole” insieme a un equipaggio della Marina Militare, condividendo da vicino l’emozione e lo sforzo degli atleti.

Il GSPD, fondato nel 2014, si conferma protagonista di queste sfide di resilienza, partecipando per la quarta volta alla storica Traversata dello Stretto di Messina. Un appuntamento che, di anno in anno, ribadisce il valore dello sport come strumento di riabilitazione, integrazione e affermazione.