Isotta Fraschini Motori (IFM), Società controllata di Fincantieri specializzata in tecnologie avanzate a celle a combustibile e marchio storico del Made in Italy, ha inaugurato presso lo stabilimento di Bari una nuova linea produttiva dedicata allo sviluppo e al collaudo di sistemi Fuel Cell a idrogeno. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Nicola Bonasia, Sindaco di Modugno, Antonio Decaro, Presidente della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, i rappresentanti delegati del Presidente della Regione Puglia, del Sindaco di Bari e del Capo di stato maggiore della Marina Militare. Per Fincantieri sono intervenuti il Presidente Biagio Mazzotta, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo, Pierroberto Folgiero, il Presidente e l’Amministratore Delegato di Isotta Fraschini Motori, Sergio Razeto e Andrea Bochicchio.

Fincantieri, innovazione tecnologica per la transizione energetica

La nuova linea produttiva rappresenta un investimento strategico che rafforza il ruolo di Isotta Fraschini Motori e del Gruppo Fincantieri nell’innovazione tecnologica per la transizione energetica, con applicazioni nei settori civile e della difesa. I sistemi sviluppati saranno destinati a soluzioni navali e terrestri, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e dell’industria. Tra le prime applicazioni, il modulo marinizzato di celle a combustibile prodotte da IFM che sarà installato a bordo della Viking Libra, la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo e impiegato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica. Si tratta di un esempio concreto della capacità del Gruppo Fincantieri di essere primo utilizzatore delle proprie soluzioni, dando attuazione a un modello di integrazione verticale che accelera l’introduzione di tecnologie a zero emissioni e rafforza la leadership industriale nella transizione ecologica.

L’obiettivo è sviluppare tecnologie abilitanti per l’utilizzo dell’idrogeno nel settore marittimo

Parte integrante del Centro Innovazione e Sviluppo (CIS) avviato nel 2023 grazie anche al supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia, la nuova linea si inserisce nel percorso di trasformazione dello stabilimento di Bari in un Polo Tecnologico d’avanguardia orientato al Net Zero. In un’ottica di ecosistema industriale integrato, Isotta Fraschini Motori, con un impegno economico di circa 30 milioni di euro in cinque anni, parte dei quali finanziati attraverso i fondi IPCEI, punta a sviluppare sistemi innovativi a zero emissioni e a ridurre significativamente la propria impronta carbonica, anche attraverso il recupero energetico dal processo produttivo. L’inaugurazione di oggi si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo Fincantieri a favore dell’innovazione sostenibile attraverso progetti strategici come Wave 2 the Future, parte dell’Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (IPCEI) “Hy2Tech” sull’idrogeno. L’obiettivo è sviluppare tecnologie abilitanti per l’utilizzo dell’idrogeno nel settore marittimo, favorendo la transizione verso una mobilità decarbonizzata e contribuendo alla costruzione di un ecosistema industriale europeo competitivo.

Fincantieri compie un passo deciso verso il futuro della tecnologia navale

“Con l’inaugurazione della nuova linea produttiva a celle a combustibile di Isotta Fraschini Motori, Fincantieri compie un passo deciso verso il futuro della tecnologia navale” – ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri. “È un impegno che realizza la nostra visione strategica: guidare la trasformazione sostenibile dell’industria attraverso la capacità d’innovazione che ci contraddistingue e il radicamento nei territori. Puntiamo a rendere l’idrogeno una leva concreta per la competitività e la decarbonizzazione del sistema produttivo europeo, e a consolidare il nostro ruolo di leader nell’adozione di tecnologie pionieristiche”.

La nuova linea produttiva rappresenta un passo fondamentale nella strategia industriale del Gruppo Fincantieri, che, attraverso Isotta Fraschini Motori, continua a investire nello sviluppo di tecnologie innovative, creando valore economico e occupazionale per il territorio e contribuendo concretamente alla crescita industriale del Sud Italia.

Isotta Fraschini Motori fornisce soluzioni avanzate a clienti globali nei settori navale e industriale, inclusa la Marina Militare. Storico fornitore della Difesa, l’azienda è leader nello sviluppo di motori amagnetici per cacciamine e generatori ad alte prestazioni, progettati per operare in condizioni estreme con bassa segnatura magnetica e acustica.