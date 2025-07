Il mercato globale dei sistemi di gestione termica delle batterie per veicoli (BTMS) è destinato a una crescita esponenziale, proiettandosi da un valore di 4,6 miliardi di dollari nel 2022 a ben 18,7 miliardi di dollari entro il 2032. Questo dato si traduce in un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,6% tra il 2023 e il 2032, secondo le stime di Allied Market Research. L’incremento è attribuito principalmente alla crescente domanda di tali sistemi, con un contributo significativo dalla spinta verso la sostenibilità e la transizione energetica.

La necessità di migliorare il comfort dell’abitacolo e la dissipazione del calore generato dai crescenti componenti elettrici ed elettronici all’interno delle automobili sta guidando una forte domanda per queste soluzioni.

La Transizione Elettrica come Motore Principale

Sebbene le soluzioni di gestione termica per i motori a combustione interna siano destinate a una progressiva obsolescenza con l’avanzare dell’elettromobilità, la domanda per i BTMS rimane elevata grazie all’incremento di componenti elettrici ad alta potenza, come le batterie per veicoli pesanti e i motori ad alta corrente. L’automazione e l’elettrificazione dei motori hanno ampliato enormemente la richiesta di componenti elettrici ed elettronici sia nei veicoli passeggeri che in quelli commerciali.

L’aumento delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) e di veicoli ibridi plug-in (PHEV) è un fattore chiave per la crescita del mercato. Ad esempio, nel 2021, molti paesi europei hanno registrato una crescita a doppia cifra nelle vendite di veicoli elettrici, con l’Europa che ha rappresentato circa il 34% delle vendite globali di veicoli elettrici quell’anno. Le vendite complessive di veicoli plug-in hanno raggiunto circa 2,27 milioni di unità nel 2021, rispetto agli 1,37 milioni del 2020.

Segmenti di Mercato e Innovazioni Chiave

Il mercato dei sistemi di gestione termica delle batterie automobilistiche è segmentato per tipo, veicolo, tecnologia, propulsione e regione. Nel 2022, il segmento convenzionale ha dominato in termini di fatturato. Per quanto riguarda il tipo di veicolo, i veicoli commerciali hanno acquisito la quota maggiore nel 2022, con previsioni di crescita significativa. La tecnologia attiva ha registrato la quota più elevata nello stesso anno. In termini di propulsione, i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno generato il fatturato maggiore nel 2022 e si prevede mantengano questa leadership.

Tra i principali attori del settore, Valeo Company si distingue per lo sviluppo di sistemi di gestione termica avanzati che, per le batterie dei veicoli elettrici, possono aumentare la durata e l’autonomia fino al 30% in tutte le stagioni. L’azienda fornisce anche compressori elettricamente azionati (EDC) per il raffreddamento e la gestione della temperatura delle batterie. Nell’aprile 2023, Valeo ha ampliato la sua presenza in Giappone con l’apertura di un nuovo sito produttivo nella regione di Fukuoka.

Prospettive Globali e Competizione Settoriale

A livello regionale, l’Asia-Pacifico si conferma il mercato più grande e un attore significativo nel settore, trainato dalla crescente domanda in settori come l’automotive, manifatturiero e, secondo il rapporto, anche l’oil & gas. La regione ospita inoltre alcuni dei maggiori produttori di BTMS.

Il mercato è caratterizzato da un’elevata competitività, con numerosi attori globali. Per mantenere la propria posizione, le aziende si concentrano su innovazione di prodotto, partnership strategiche ed espansione delle reti di distribuzione. Tra i leader di mercato figurano MAHLE GmbH, LG Chem, Valeo, Hanon Systems, Samsung SDI Co., Ltd., Dana Limited, Continental AG, Gentherm Inc, Calsonic Kansei Corporation (Marelli Corporation) e Robert Bosch GmbH.