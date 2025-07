Il franchising in Italia continua a mostrare una crescita costante, con un incremento del +5,4% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Per il 2025, le proiezioni indicano un ulteriore aumento del 3,8%. Un’analisi fornita da Fiera Milano, che sta sviluppando la piattaforma e il palinsesto per la prossima edizione del Salone del Franchising, evidenzia “una notevole capacità di adattamento e resilienza” del settore.

I recenti dati della associazione di settore Assofranchising sottolineano come il comparto rappresenti attualmente l’1,8% del valore aggiunto nazionale, con un giro d’affari nel 2024 che ha toccato i 35,8 miliardi di euro. Inoltre, si è registrato un aumento del +2,2% nel numero di punti vendita in franchising, che ora ammontano a 67.275 unità. Questo è stato accompagnato da un incremento dell’occupazione, che ha raggiunto 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023).

La vitalità del settore trova conferma anche nell’affluenza attesa al Salone che si terrà presso Allianz Mico dal 2 al 4 ottobre. Sostenuto da Eurospin come sponsor principale e dalle associazioni di settore (Assofranchising, Confimprese e Federfranchising), l’evento si propone di fornire agli aspiranti franchisee, così come a chi ha già avviato un’attività nel franchising, “le chiavi di lettura di un settore complesso, ma ricco di opportunità”.

L’investimento iniziale medio per avviare un’attività in franchising si attesta attorno ai 120.000 euro, con una quota media di royalties di ingresso, prevista nel 74% dei casi, di circa 15.000 euro.

Il tema dell’investimento iniziale, insieme alla dinamicità del settore, dimostra come per entrare nel franchising occorra essere investitori consapevoli. Nonostante un impegno economico relativamente contenuto, è possibile sfruttare un’opportunità di business con prospettive interessanti. Tra i settori più promettenti, spicca la grande distribuzione organizzata, con un volume d’affari pari a 12,6 miliardi di euro, seguita dall’abbigliamento (7,4 miliardi) e dai servizi (6,7 miliardi).