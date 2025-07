L’incremento dell’occupazione femminile nella fascia over 50 è un fenomeno che va osservato con attenzione e nella sua complessità. Non può essere letto soltanto come un indicatore economico, ma come il risultato di fattori demografici, sociali e culturali che stanno trasformando il mercato del lavoro e la società nel suo insieme. A dirlo è Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda), commentando i dati pubblicati recentemente da Alley Oop – Il Sole 24 Ore, secondo cui è in crescita la presenza delle donne ultra cinquantenni nel mondo del lavoro.

Un capitale di esperienza da valorizzare

“Parliamo di generazioni di donne che hanno studiato, si sono costruite un percorso professionale e che hanno spesso sostenuto anche il peso delle responsabilità familiari“, continua Giachetti. “La loro permanenza o il loro rientro nel mondo del lavoro non è necessariamente segno di emergenza, ma può essere il riflesso di un allungamento della vita attiva, della posticipazione dell’età pensionabile, della trasformazione delle traiettorie lavorative e di vita. Dobbiamo leggerlo come un segnale da valorizzare, non da temere”.

Politiche attive e scambio intergenerazionale

Per Aidda il punto centrale è trasformare questa tendenza in un’opportunità: “Occorre promuovere politiche attive che accompagnino le lavoratrici over 50 con programmi di formazione, aggiornamento e reskilling. Serve favorire, all’interno delle imprese, uno scambio strutturato di competenze tra generazioni. Questo dialogo intergenerazionale può diventare un motore di innovazione e sviluppo – continua Giachetti – se le aziende imparano a riconoscerne il valore”.

Competenza ed esperienza al servizio del Paese

“Le donne over 50 – conclude Giachetti – rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la coesione sociale e per la competitività del nostro sistema produttivo. Investire su di loro significa scegliere competenza, esperienza e visione. È tempo che anche le politiche pubbliche e le strategie aziendali ne siano pienamente consapevoli”.