Le società italiane stanno intensificando il loro impegno verso la trasparenza e l’integrazione dei temi di sostenibilità nella propria governance e nella definizione delle strategie aziendali. Gli stakeholder sono sempre più coinvolti nell’analisi dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance), e si osserva una graduale evoluzione dell’informativa finanziaria per includere gli impatti del cambiamento climatico. Sono questi alcuni dei principali risultati del settimo Rapporto Consob sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane, pubblicato oggi. Le evidenze saranno presentate in un webinar nella seconda metà di settembre.

Nel 2024, ben 150 società con azioni ordinarie quotate su Euronext Milan (EXM) hanno pubblicato una Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), di cui 6 su base volontaria. Questo dato rappresenta il 72% del totale delle società quotate alla fine del 2023 e il 97% in termini di capitalizzazione complessiva di mercato.

Governance e Strategie Aziendali: ESG al Centro

Tutte le società analizzate hanno condotto un’analisi di materialità per identificare le tematiche rilevanti da includere nella DNF. Il coinvolgimento degli stakeholder è cresciuto significativamente, con il 73% delle società che ha considerato il loro punto di vista (rispetto al 70% nel 2023 e al 66% nel 2022). Il Consiglio di amministrazione è stato coinvolto nel processo di analisi di materialità nel 72% dei casi, segnando un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente e raggiungendo il massimo dal 2019.

Il 27% delle società ha riportato collegamenti tra i temi rilevanti e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), con particolare enfasi sugli obiettivi n. 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e n. 13 (Agire per il clima).

Il Rapporto Consob evidenzia inoltre che circa l’81% delle società ha fornito informazioni sui propri obiettivi di sostenibilità, e il 27% ha citato obiettivi specifici legati alla transizione climatica.

Comitati di Sostenibilità e Remunerazione Legata agli ESG

Un altro indicatore della crescente rilevanza dei temi ESG è l’incremento dei comitati di sostenibilità: l’82% delle società che hanno pubblicato la DNF ne ha istituito uno (rispetto al 75% nel 2023 e al 70% nel 2022). Questa tendenza si accompagna a un aumento dei riferimenti ai temi ESG e agli SDG nei Piani Strategici, rilevato negli abstract pubblicati da 67 società.

Per quanto riguarda le politiche di remunerazione, nel 2024 ben 151 società quotate su EXM hanno integrato fattori non finanziari nei compensi variabili degli amministratori delegati (in crescita rispetto alle 137 del 2023). La quota della remunerazione variabile legata a fattori ESG è stata in media del 18,8% per il breve periodo e del 20,6% per il lungo periodo.

Un Addendum al Rapporto, analizzando per la prima volta le informazioni sul clima contenute nei bilanci 2024 delle società del FTSE MIB, mostra un progressivo adeguamento dell’informativa finanziaria per riflettere gli effetti del cambiamento climatico, pur indicando ancora aree di miglioramento.