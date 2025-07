Le borse europee si presentano deboli e i future su Wall Street mostrano un lieve incremento a metà giornata, con gli investitori pronti a valutare l’impatto dei dazi di Donald Trump sui risultati aziendali che arriveranno dalle due sponde dell’Atlantico.

Milano (-0,7%) si colloca in fondo alla classifica, gravata dalle vendite nel settore bancario, seguita da Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,1%). A New York, i future sui tre principali indici di Wall Street avanzano dello 0,2% in attesa, domani, dei bilanci di Coca Cola, General Motors e Texas Instruments. I titoli di Stato mostrano una buona performance, con i rendimenti dei Btp in calo di quasi nove punti base nel contesto di attesa riguardo le indicazioni sui tassi della Bce, mentre lo spread con il Bund tedesco si restringe di quasi due punti base a quota 83.

A Piazza Affari, i ribassi sono guidati da Banco Bpm (-2%), in attesa delle decisioni di Unicredit (-0,8%), che domani convocherà il consiglio di amministrazione per decidere le strategie relative alla sua offerta pubblica di scambio, in scadenza mercoledì prossimo. Vendite anche per Moncler (-1,8%), Cucinelli (-1,7%) e Campari (-1,6%), con i titoli maggiormente legati all’export che auspicano un accordo tra Usa e Europa prima della scadenza del 1º agosto riguardo i dazi. Un’anticipazione è giunta da Stellantis, che ha svelato inaspettatamente una perdita di 2,3 miliardi di euro, con il titolo (-0,3%) che ha recuperato gran parte delle perdite del mattino. Nel settore bancario, scivolano anche Bper (-1,3%), la cui offerta pubblica di acquisto su Sondrio (-1%) si riaprirà per un’altra settimana, e Mps (-1,2%), nel giorno in cui l’ad Luigi Lovaglio inizia il suo roadshow a New York per promuovere l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca (rimanente invariata).