Una giornata contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo le elezioni in Giappone, dove il premier Shigeru Ishiba ha perso la maggioranza al Senato. La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività, mentre Taiwan ha registrato una flessione dello 0,18%. Al contrario, Seul ha visto un incremento dello 0,71%, e Sydney ha riportato una perdita dell’1,02%. Le piazze ancora attive includono Hong Kong (+0,6%), Shanghai (+0,7%), Mumbai (+0,34%) e Singapore (+0,41%).

I future europei sono negativi, mentre quelli statunitensi mostrano segni positivi, in una giornata caratterizzata da una scarsità di dati macroeconomici e in attesa della decisione della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi di interesse prevista per giovedì prossimo.

Il valore del dollaro è in calo, scendendo sotto 0,86 euro e toccando 147,89 yen e 0,74 sterline. Contestualmente, il prezzo dell’oro è aumentato dello 0,51%, raggiungendo 3.368,48 dollari l’oncia. In merito al mercato del greggio, questo appare poco mosso, con il Wti che segna un incremento dello 0,06% a 67,38 dollari al barile. Differente è la situazione per il gas, che ha visto un incremento dello 0,65% a 33,83 euro al MWh, invertendo la tendenza sulla piazza TTF di Amsterdam.