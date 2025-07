L’industria vinicola del Sud Australia sta vivendo un periodo di grande espansione, trainando le esportazioni nazionali e consolidando la sua posizione nel mercato globale. Con un’impressionante crescita del 34% in valore e un aumento del 7% nei volumi di spedizione tra gennaio e settembre 2024, il settore si conferma un pilastro dell’economia australiana, contribuendo significativamente ai 2,39 miliardi di dollari di esportazioni vinicole del 2024.

Il Dominio del Sud Australia

Il Sud Australia si distingue come il cuore pulsante della produzione vinicola australiana, rappresentando il 52% della produzione nazionale. Seguono il Nuovo Galles del Sud con il 24% e Victoria con il 15%. L’anno scorso, la regione ha pigiato ben 1,43 milioni di tonnellate di uva, segnando un incremento del 9% rispetto al 2023. Questa crescita sostenuta richiede soluzioni innovative per mantenere la competitività e soddisfare una domanda in continua espansione. Come sottolinea Darryl Blackeby, Regional Sales Manager di ifm, azienda leader nelle tecnologie di sensoristica: “L’automazione è la chiave per scalare e rimanere all’avanguardia in un settore così dinamico.”

L’Automazione: Necessità e Opportunità

Nonostante i grandi produttori stiano già abbracciando l’automazione per rispondere alla crescente domanda, molti piccoli viticoltori mostrano ancora delle reticenze. Le preoccupazioni principali riguardano i costi iniziali, i potenziali tempi di inattività e l’impatto sui processi artigianali che caratterizzano la produzione di vino di qualità.

“C’è la convinzione errata che l’automazione tolga qualcosa all’artigianalità della vinificazione,” osserva Darryl Blackeby. “Ma la verità è che i sistemi giusti possono migliorare la qualità, affrontando al contempo sfide come la carenza di manodopera e la variabilità climatica.” L’automazione, prosegue Blackeby, offre alle cantine la possibilità di affinare il monitoraggio della produzione, ridurre gli sprechi e adattarsi ai cambiamenti ambientali, il tutto salvaguardando l’arte intrinseca della vinificazione.

Le Soluzioni ifm per il Settore Vitivinicolo

ifm, con oltre cinquant’anni di esperienza, si propone come partner affidabile per l’automazione nell’industria vinicola globale, offrendo supporto in ogni fase, dalla vendemmia all’imbottigliamento. “Il nostro approccio è personalizzato,” afferma Darryl. “Che si tratti di una grande cantina o di un piccolo produttore di nicchia, offriamo sistemi convenienti, facili da implementare e in grado di garantire risultati affidabili.”

Due delle soluzioni ifm che stanno facendo la differenza sono:

Monitoraggio della Fermentazione del Vino: Il trasmettitore di pressione sanitario PI di ifm è essenziale per monitorare i livelli dei serbatoi, la pressione delle linee e persino quella nei serbatoi pressurizzati. Per le cantine di dimensioni minori, ifm propone il sistema Mini Ferment, che include due trasmettitori di pressione, un trasmettitore di temperatura e un piccolo display per il monitoraggio in tempo reale. “Questo sistema è perfetto per testare su un singolo fermentatore, con la possibilità di espandere a più serbatoi in seguito,” spiega Darryl. Controllo della Temperatura: La costanza della temperatura è cruciale nella vinificazione, poiché anche minime fluttuazioni possono compromettere la qualità e, di conseguenza, i ricavi. Il sistema HMI CR1203 di ifm permette di gestire fino a 24 serbatoi, semplificando il monitoraggio e la regolazione delle impostazioni di temperatura. Supporta inoltre il monitoraggio remoto e si integra con piattaforme cloud, offrendo maggiore flessibilità. “Le nostre soluzioni sono semplici da usare, costruite per durare e vengono fornite con una garanzia di cinque anni,” aggiunge Darryl.

Il Futuro dell’Automazione nel Vino

Con le previsioni di ulteriore crescita per l’industria vinicola del Sud Australia nel 2025, Darryl Blackeby anticipa un aumento nell’adozione dell’automazione. “Molte cantine utilizzano già componenti ifm e, con l’aumento della domanda di esportazione, ci aspettiamo che un numero maggiore di produttori si orienti verso l’automazione,” afferma. “Che si tratti di un piccolo aggiornamento o di una revisione completa del sistema, la nostra esperienza globale ci permette di aiutare le cantine locali a rimanere competitive.” ifm garantisce disponibilità di magazzino a livello locale e supporto su tutto il territorio nazionale.