Il calcio femminile si prepara a un’innovazione tecnologica che potrebbe cambiare le sorti delle partite. Adidas ha presentato Konektis, il pallone ufficiale delle semifinali e della finale di UEFA Women’s EURO 2025, un concentrato di tecnologia progettato per massimizzare la precisione e l’equità nel gioco.

Tecnologia al Servizio della Precisione

Il Konektis si distingue per un design e una struttura all’avanguardia. La sua superficie, con uno sfondo perlaceo e audaci motivi a blocchi rossi e argento, non è solo estetica: il rosso richiama la bandiera svizzera, nazione ospitante, mentre l’argento simboleggia il trofeo. Ma la vera rivoluzione è sotto la superficie.

Il pallone incorpora il PRECISIONSHELL, una forma a pannelli di 20 pezzi con scanalature in rilievo strategicamente posizionate per migliorare la precisione di gioco. A ciò si aggiunge il sistema CTR-CORE, ideato per garantire traiettorie di volo consistenti e accurate.

Connected Ball Technology: La Nuova Era Arbitrale

La caratteristica più innovativa del Konektis è l’integrazione della CONNECTED BALL TECHNOLOGY di Adidas, sviluppata in collaborazione con Kinexon. Un sensore di movimento IMU (Inertial Measurement Unit) a 500Hz, stabilizzato al centro del pallone, fornisce dati dettagliati sui movimenti in tempo reale.

Questi dati, alimentati da una batteria ricaricabile a induzione, vengono inviati agli ufficiali di gara durante la partita. La combinazione con i dati sulla posizione dei giocatori e l’intelligenza artificiale promette decisioni arbitrali più rapide e accurate. In particolare, questa tecnologia è un alleato fondamentale del VAR, aiutando a identificare ogni singolo tocco del pallone e riducendo il tempo necessario per risolvere episodi controversi come falli di mano o rigori.

Un esempio concreto delle potenzialità di questa tecnologia è il dato relativo al gol vittoria di Cristiana Girelli nella partita Italia-Norvegia: è stato rilevato che il pallone viaggiava a una velocità di 46 km/h.

Impatto Economico e Sportivo

L’adozione di tecnologie avanzate come il Konektis sottolinea l’investimento continuo nel calcio femminile, non solo in termini di visibilità ma anche di integrità del gioco. Una maggiore precisione nelle decisioni arbitrali riduce le polemiche e aumenta la fiducia nello sport, elementi cruciali per l’attrattiva del torneo e per gli interessi economici legati a sponsorizzazioni e diritti televisivi. L’innovazione tecnologica diventa quindi un driver non solo sportivo ma anche finanziario, elevando lo standard complessivo dell’evento e il suo valore di mercato.