L’Italia celebra il mare ad Expo Osaka 2025. In occasione della Giornata del Mare in Giappone, che si tiene il 21 luglio, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, inaugura una due giorni dedicata all’economia blu presso il Padiglione Italia. L’iniziativa, che si estenderà anche al 22 luglio, pone la marittimità nazionale al centro delle attività espositive, come un “grande laboratorio delle eccellenze italiane dove accogliere e mettere in mostra le espressioni migliori della nostra creatività, innovazione e competitività”.

Il Mare al Centro dell’Expo

La manifestazione rappresenta un’opportunità cruciale per discutere l’importanza di conoscere, preservare e valorizzare il mare in modo sostenibile, promuovendo sinergie tra industria, ricerca e istituzioni. “Il Governo italiano ha fatto della vocazione marittima nazionale una delle sue cifre distintive, nominando un Ministro per le Politiche del mare, istituendo un Comitato interministeriale ad hoc e adottando, per la prima volta, un Piano del mare”, si legge nella nota ufficiale.

Un Programma Ricco di Incontri

Domani pomeriggio, lunedì 21 luglio, alle ore 16:30, il ministro Musumeci presiederà una breve cerimonia di inaugurazione dell’allestimento marittimo del Padiglione. A seguire, l’Ambasciatore Mario Andrea Vattani, Commissario Generale per l’Italia ad Expo Osaka 2025, aprirà un tavolo tematico su “Competitività e sostenibilità nelle attività marittime”. Questo incontro, dedicato alla riscoperta della vocazione marittima italiana, mira a evidenziare l’importanza della conoscenza del mare come chiave del futuro e a esplorare prospettive per la sua valorizzazione sostenibile. Parteciperanno rappresentanti istituzionali, industriali, della ricerca e dell’associazionismo di Italia e Giappone. L’evento sarà condotto dal Sole24Ore.

Martedì 22 luglio, a partire dalle ore 10:00, l’auditorium del Padiglione ospiterà il convegno “Celebrare il mare come fonte di conoscenza e prosperità”, un vero e proprio inno alla salvaguardia e allo sviluppo di questa risorsa vitale. Il dibattito sarà introdotto dal ministro Musumeci, dall’Ambasciatore Vattani e dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, con la partecipazione del Vice Ministro per gli Affari Internazionali presso il Ministero giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo, Yoshimichi Terada.

La giornata si articolerà in due sessioni principali. La mattinata si concentrerà sulle sfide economiche, sociali e ambientali che l’industria nautica nazionale dovrà affrontare, con un focus su armamento e cantieristica navale, settori che rappresentano eccellenze italiane. Il pomeriggio sarà invece dedicato al ruolo della ricerca nella protezione degli oceani, ai progetti di ripristino degli ecosistemi marini, all’accesso agli abissi sottomarini e allo sviluppo di tecnologie innovative, in particolare quelle subacquee e le loro applicazioni. Esperti e ricercatori illustreranno i progressi e le sfide che le nuove tecnologie offrono per una gestione sostenibile delle risorse marine.