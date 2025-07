doValue ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di coeo, società affiliata a Waterland Private Equity, per un corrispettivo base per cassa pari a €350 milioni. L’intesa include il debito netto a livello target e una componente di earn-out di €40 milioni da versare nel 2028, subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi finanziari. L’operazione sarà finanziata tramite una linea bridge-to-bond da €325 milioni, con una leva finanziaria stimata intorno a ~2,5x nel 2025.

coeo: un’iniezione di AI e diversificazione per doValue

Con sede in Germania, coeo è riconosciuta come il più grande operatore mondiale nel segmento delle società di nuova generazione specializzate nella gestione di crediti basate sull’intelligenza artificiale. Grazie all’uso dell’IA, all’analisi dei comportamenti dei consumatori e a un’elevata efficienza operativa, coeo si è affermata come leader nel recupero digitale.

coeo offre servizi principalmente a clienti blue-chip in settori chiave come l’e-commerce, il Buy Now Pay Later (BNPL), i pagamenti elettronici, le telecomunicazioni, la gestione dei parcheggi e le utilities. Vanta una solida presenza in otto Paesi, inclusa l’area DACH (Germania, Austria, Svizzera) e l’Europa nord-occidentale, ed è ben posizionata per espandersi ulteriormente nel resto del continente.

Questa acquisizione avrà un ruolo cruciale nell’accelerare la strategia di diversificazione di doValue, aprendo a nuovi segmenti di mercato, clienti e geografie con forti prospettive di crescita a lungo termine. doValue riafferma così la sua posizione di attore chiave nel settore dei servizi finanziari in Europa, con una forte presenza in Italia, Grecia e Cipro, e una significativa espansione strategica in Germania. Grazie a coeo, doValue si distinguerà nei settori dell’e-commerce e dei pagamenti elettronici, sfruttando una piattaforma digitale all’avanguardia che integra automazione e intelligenza artificiale, con importanti opportunità per espandere anche il proprio servicing tradizionale.

Obiettivi finanziari e sinergie strategiche

A seguito dell’Operazione, doValue prevede di generare ricavi consolidati nel 2026 di circa €800 milioni e un EBITDA (esclusi elementi non ricorrenti) stimato per il 2026 a circa €300 milioni, con una leva finanziaria aggregata attesa di ~2,2x nel 2026 (prima dei pagamenti dei dividendi e basandosi sulle aspettative del management).

Entro il 2026, si stima che i ricavi complessivi non-NPL rappresenteranno circa il 55% dei ricavi aggregati del Gruppo, segnando una significativa evoluzione nel percorso di crescita di doValue. L’azienda si posizionerà così in modo più ampio lungo l’intero ciclo di vita del credito e su tutte le forme di origine del credito, inclusi i crediti nativamente digitali e i nuovi clienti. L’Operazione dovrebbe avere un effetto accrescitivo sull’EPS (utile per azione) di oltre il 15% nel 2026 e oltre il 30% nel 2027, senza includere eventuali sinergie.

Il management team attuale di coeo sarà confermato e reinvestirà il proprio pacchetto di uscita nell’Operazione, allineando pienamente gli incentivi e assicurando la fidelizzazione. doValue ha inoltre raggiunto un accordo con un investitore affinché quest’ultimo acquisisca – subordinatamente al rispetto di determinate condizioni – il book di portafogli di coeo e potenzialmente i crediti futuri con lo scopo di mantenere un modello di business di puro servicing asset light.

doValue ambisce inoltre a fare leva sull’ecosistema di intelligenza artificiale “cAI” – brand di cAI Technology GmbH, società interamente controllata da coeo con una comprovata esperienza nello sviluppo e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per utilizzo proprio nonché per prodotti a terze parti. Con lo sviluppo del proprio ecosistema di intelligenza artificiale “cAI”, coeo ha creato un potente set di strumenti per l’automazione dei processi aziendali basata sull’IA. La piattaforma consente la gestione completamente basata sull’IA delle interazioni con i clienti, sia scritte che telefoniche, senza alcun intervento manuale. In futuro, cAI può diventare il centro di eccellenza del Gruppo per lo sviluppo di soluzioni AI, a supporto sia delle attività di servicing di doValue sia del business digitale di recupero crediti di coeo.

Le voci dei protagonisti

Sebastian Ludwig ed Elias Reitter, i CEO del Gruppo coeo, hanno commentato: “Entrare a far parte di doValue, società quotata, rappresenta il naturale passo successivo nel percorso di crescita di coeo: insieme, diamo vita alla principale piattaforma europea per la gestione del credito – basata sulla tecnologia, alimentata dall’intelligenza artificiale e con un focus costante sull’esperienza del cliente. Siamo estremamente orgogliosi di quanto costruito negli ultimi anni e profondamente convinti che, con doValue come nuova casa potremo portare coeo a un livello ancora superiore. La nostra decisione di reinvestire come azionisti rappresenta un chiaro segnale del nostro impegno di lungo periodo e della fiducia condivisa nel valore e nella visione di questo nuovo capitolo.”

Manuela Franchi, nella foto, CEO di doValue, ha dichiarato: “L’acquisizione di coeo segna un passo fondamentale nell’evoluzione strategica di doValue, rafforzando la leadership del nostro Gruppo come piattaforma pan-Europea per la gestione del credito basata sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale. In un mercato che si sta rapidamente orientando verso modelli digitali e asset-light, doValue non si sta semplicemente adattando – sta invece guidando questo processo. Con coeo entriamo in segmenti di mercato ad alta crescita come il Buy Now Pay Later (BNPL) e l’e-commerce, ampliamo la nostra presenza nell’Europa continentale e settentrionale, e diversifichiamo la base clienti con nomi di multinazionali blue-chip attive in settori in rapida espansione. Questa operazione rafforza la nostra resilienza e ci consente di generare ricavi più stabili e ricorrenti lungo tutti i cicli economici. L’integrazione della piattaforma avanzata di intelligenza artificiale “cAI” accelererà la nostra trasformazione digitale, permettendoci di gestire volumi maggiori con efficienza e scalabilità superiori. Supportati da una solida struttura del capitale, una forte generazione di cassa e un chiaro percorso di riduzione della leva finanziaria, siamo nuovamente ben posizionati per creare un valore superiore per nostri azionisti e fissare nuovi standard nel settore della gestione del credito. coeo diventerà il brand di Gruppo su tutti i nostri mercati per una nuova business unit dedicata al recupero digitale e ai crediti di origine non finanziaria. Siamo inoltre lieti di accogliere il management di coeo all’interno del Gruppo doValue e apprezziamo profondamente la crescita raggiunta da coeo grazie alla loro leadership e visione strategica. La loro decisione di reinvestire nell’operazione rappresenta un forte segnale di allineamento e fiducia condivisa nella creazione di valore di lungo periodo da questa acquisizione”.