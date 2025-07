CIRCLE, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato di aver consolidato la propria posizione in Accudire S.r.l., una Startup Innovativa veronese. Attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, Circle ha raggiunto una partecipazione del 22% in Accudire.

L’investimento e la crescita di Accudire

L’aumento di capitale sociale, scindibile e progressivo, ha un valore complessivo di 250.000 euro per valore nominale e 750.000 euro per sovrapprezzo, portando il capitale nominale totale di Accudire da Euro 1.118.870,00 a Euro 1.368.870,00. Circle Group ha sottoscritto parte di questo aumento per un totale di 103.521,39 euro, di cui 25.880,35 euro per valore nominale e 77.641,04 euro per sovrapprezzo.

Questa operazione, approvata dall’Assemblea dei Soci di Accudire il 17 giugno 2025, permette alla startup di rafforzarsi ulteriormente. La partecipazione di Circle Group sale così dal 21% (dato comunicato il 13 novembre 2024) al 22%. Il prezzo di sottoscrizione, nettamente superiore a quello delle precedenti tranche (come da comunicato stampa dell’11 dicembre 2023), conferma la forte crescita di Accudire, che ha triplicato il fatturato tra il 2023 e il 2024 e ha visto aumentare il suo valore di mercato.

e-CMR blockchain: un unicum in Europa

L’investimento rafforza la strategicità di Accudire in un contesto sempre più complesso per il trasporto internazionale delle merci. Accudire si posiziona come un operatore unico nel suo genere in tutta Europa grazie alla sua piattaforma e-CMR blockchain-based. Questa soluzione innovativa è volta a semplificare e rendere più sicuri i processi logistici attraverso l’adozione della CMR elettronica (e-CMR), un documento digitale previsto dalla Legge n. 37/2024, in vigore dal 26 settembre 2024.

La piattaforma di Accudire, basata su tecnologie come Blockchain, Edge Computing e Generative AI, consente una gestione documentale più efficiente, riduce il rischio di frodi, migliora l’accuratezza delle informazioni e ottimizza i processi amministrativi. In particolare, la disponibilità sia del modulo e-CMR sia della soluzione e-DDT (Documento di Trasporto Elettronico) permette di gestire in modo completamente digitale l’intero flusso documentale del traffico su gomma. Grazie a servizi federativi, gli utenti possono generare, condividere e firmare i documenti in tempo reale, garantendo continuità operativa e piena visibilità tra tutti gli attori della filiera.

La collaborazione è inoltre strategica per l’interoperabilità e il potenziamento dell’efficienza della logistica multimodale a livello nazionale, in particolare nella trasformazione della documentazione elettronica come e-CMR, e-DDT e nella gestione progressiva del Regolamento 1056 (eFTI), moduli centrali nell’offerta di Circle Group.

Le quote e le prospettive future

Il capitale sociale di Accudire sarà ora detenuto per il 50% dagli attuali soci fondatori, per il 24% da Zucchetti S.p.A., per il 22% da CIRCLE e per il 4% da Filippo Ferné, investitore e Presidente di Accudire. I fondi raccolti dall’aumento di capitale consentiranno ad Accudire di accelerare il proprio percorso di crescita, concentrandosi sul consolidamento del mercato italiano e sul rafforzamento nei mercati europei. Per Circle Group, l’operazione permetterà di offrire servizi federativi e di dematerializzazione documentale ancora più avanzati e completi.

Abramo Vincenzi, CEO e Co-Fondatore di ACCUDIRE, ha commentato: “Questo nuovo investimento da parte di Circle è un passaggio determinante in un preciso momento storico, in cui la nostra collaborazione e le sinergie commerciali stanno scalando velocemente per poter rispondere all’aumento rilevante delle richieste del mercato. In questo modo, si consolidano le integrazioni di filiera, andando ad abbracciare tutti gli stakeholders coinvolti, pubblici e privati.”

Luca Abatello, CEO di Circle Group, ha aggiunto: “Questo ulteriore investimento nel capitale di ACCUDIRE rafforza la collaborazione già consolidata insieme a Circle e SIMA (Gruppo Zucchetti) che ad oggi ha già portato alla presentazione congiunta di soluzioni innovative per la dematerializzazione documentale, l’interoperabilità con i nodi logistici e la digitalizzazione dei flussi informativi nei sistemi operativi dei principali attori della filiera. Questo nuovo aumento di capitale rafforza ulteriormente il legame tra le Società, confermando l’impegno di Circle nello sviluppo di un ecosistema logistico sempre più integrato e digitale, come previsto dal piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth’.”