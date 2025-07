Arterra Bioscience, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo biotecnologico e quotata su Euronext Growth Milan dal 2019, ha comunicato i dati relativi al fatturato al 30 giugno 2025. Il valore, non sottoposto a revisione contabile, si attesta a circa 2,6 milioni di euro, segnando un aumento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dettaglio dei ricavi: materie prime cosmetiche trainano la crescita

L’incremento del fatturato è stato trainato principalmente dalla vendita di materie prime cosmetiche, che ha registrato un notevole aumento del 15,00%, passando da 1.914,47 migliaia di euro nel 2024 a 2.201,73 migliaia di euro nel primo semestre 2025. Anche la voce Servizi ha contribuito positivamente, seppur con una crescita più contenuta dell’1,17%, passando da 366,15 migliaia di euro a 370,44 migliaia di euro.

Il commento della Presidente Colucci

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente e Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato i risultati: “Il fatturato al 30 giugno 2025 è in aumento, da circa Euro 2,3 milioni a circa Euro 2,6 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+12,8%). Il risultato conferma il trend di crescita fatto registrare nel primo trimestre 2025 sebbene leggermente inferiore. Gli ordini acquisiti in questi mesi ci fanno essere fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi programmati.”