Il mercato globale dell’arredamento per ufficio domestico è in forte espansione. Secondo un rapporto pubblicato da Allied Market Research, il settore, che ha generato 3,03 miliardi di dollari nel 2020, è destinato a raggiungere i 7,61 miliardi di dollari entro il 2030, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8,8% dal 2021 al 2030.

Fattori di crescita e ostacoli per un settore in trasformazione

La spinta principale dietro questa crescita è data dall’aumento dell’imprenditorialità e del lavoro da casa, dalla crescente urbanizzazione e dalla propensione dei consumatori verso arredamenti multifunzione. Tuttavia, l’incremento del costo delle materie prime e le restrizioni ambientali legate alla deforestazione rappresentano ostacoli significativi. Nonostante ciò, lo sviluppo di materie prime ecocompatibili e l’esplosione delle vendite online aprono nuove e promettenti opportunità.

Il rapporto fornisce un’analisi dettagliata del mercato, segmentandolo per tipo di prodotto, materiale, fascia di prezzo, canale di distribuzione e regione.

Tavoli e legno dominano, ma sedute e plastica accelerano

Per tipo di prodotto, i tavoli hanno rappresentato la quota maggiore nel 2020, costituendo oltre due quinti del mercato totale, e si prevede che manterranno la leadership. Tuttavia, il segmento delle sedute è destinato a registrare il CAGR più elevato, con un notevole 9,8% tra il 2021 e il 2030.

In termini di materiale, il legno ha detenuto la quota maggiore nel 2020, quasi la metà del mercato globale, e si prevede che conserverà la sua posizione dominante. Parallelamente, il segmento della plastica è proiettato a crescere al CAGR più elevato, raggiungendo il 10,1% nello stesso periodo.

L’Europa in testa, l’Asia-Pacifico la regione più dinamica

A livello regionale, l’Europa ha generato i maggiori ricavi nel 2020, con quasi due quinti della quota totale, e si stima che manterrà la sua posizione di leadership fino al 2030. L’Asia-Pacifico, tuttavia, è la regione che registrerà il CAGR più rapido, con un impressionante 10,7% durante il periodo di previsione. La ricerca include anche analisi per Nord America e LAMEA.

Tra i principali attori del mercato globale dell’arredamento per ufficio domestico figurano Steelcase, Inc., Masco Corporation, HNI Corporation, Haworth, Inc., Inter IKEA Systems BV, L & JG STICKLEY, Inc., Kimball International, Inc., Okamura Corporation, Basset Furniture Industries e Durham Furniture, Inc.

I segmenti di mercato chiave analizzati nel rapporto includono: