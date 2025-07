(di Katherine Puce) Un protagonista fondamentale, spesso sottovalutato, per l’export italiano è il Mezzogiorno. Grazie a una profonda trasformazione in corso da anni, infatti, il Sud è riuscito a superare il ghetto del ruolo marginale rispetto al commercio estero e ha saputo investire e valorizzare importanti settori strategici come l’agroalimentare, il farmaceutico e l’aerospazio. Il mercato interno resta comunque centrale, ma non è più l’unico punto di riferimento per le imprese.

Settori trainanti: I segnali del Rapporto ISTAT 2025

Se da un lato gli squilibri con il Nord rappresentano ancora un ostacolo significativo, oggi il Mezzogiorno contribuisce con circa il 10% all’export nazionale e dimostra sempre più di essere pronto a integrarsi nelle più grandi catene di commercio globali.

Come accennato, uno dei pilastri di questa crescita è il settore farmaceutico. La produzione di tecnologie ad alta innovazione e, più in generale, lo sviluppo di soluzioni avanzate mantengono questo comparto al centro della trasformazione economica dell’area. Secondo i dati contenuti nella 27ª edizione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali delle imprese”, realizzato da ICE in collaborazione con ISTAT e presentatolo scorso 16 luglio, nel 2024 il Mezzogiorno ha esportato beni per un valore complessivo di 65 miliardi di euro. Pur segnando un calo rispetto all’anno precedente, la contrazione è rimasta contenuta proprio grazie al contributo positivo del settore farmaceutico (+6,1%), che ha inciso per il 14,81% sull’export complessivo. Anche il comparto agroalimentare ha fornito una spinta decisiva, con una crescita dell’8,3%.

Più assicurati e più ambizioni: spazio a nuove strategie

Un altro trend positivo emerso dal rapporto è rappresentato dalla crescita degli assicurati, un indicatore chiave che evidenzia l’efficacia delle politiche adottate a favore della solidità a lungo termine del sistema previdenziale e del welfare nazionale.

Pierluigi Petrone, Vicepresidente di Farmindustria e Presidente delle PMI industriali farmaceutiche, ha dichiarato in un’intervista a Il Mattino: «Io credo che proprio alla luce dei grandi risultati registrati dalle industrie del settore anche al Sud sia sempre più utile puntare alla realizzazione del grande hub farmaceutico mediterraneo su cui da tempo stiamo insistendo e che ovviamente vedrebbe il Mezzogiorno come punto logistico di riferimento.» Aggiungendo poi: «L’Italia e il Mezzogiorno devono puntare a un hub logistico per il comparto, coinvolgendo i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo ai quali si rivolge non a caso il Piano Mattei per l’Africa lanciato dal Governo italiano.»

Tutti segnali positivi che possono aprire quel varco di possibilità necessario per credere e investire nel Sud. Per le grandi, ma soprattutto per le piccole imprese, sarà fondamentale partire da questi numeri, ma anche dai nuovi progetti e investimenti, per rafforzare competitività e innovazione, guardando al mercato estero e alle sue opportunità.