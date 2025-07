Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, non sono solo costumi e scarponi a riempire le valigie degli italiani. Un’indagine di Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione (parte di Federchimica), rivela che 9 italiani su 10 preparano un kit con almeno un medicinale da banco prima di partire. Una tendenza confermata dai dati di idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi, che registra un’impennata delle intenzioni d’acquisto per i prodotti della categoria Salute, igiene e cura della persona, con una crescita media del +43% rispetto allo scorso anno. I farmaci, in particolare, mostrano percentuali di crescita tra le più alte.

Salute “preventiva”: meglio essere attrezzati

Dopo lunghi periodi di stress, i piccoli disturbi tendono a emergere proprio nel momento del relax. Essere attrezzati è fondamentale, soprattutto quando le farmacie non sono a portata di mano, come nel caso di destinazioni tropicali o località isolate.

Tra le categorie che hanno registrato il maggiore interesse a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, spiccano le Medicine per tosse e raffreddore, che segnano un impressionante +109% nelle intenzioni d’acquisto. Al secondo posto gli Antidolorifici, con un incremento del +34,5%, seguiti dai Farmaci gastrointestinali, cresciuti del +32,5%.

Crescita trasversale e attenzione agli animali domestici

Le ricerche per i Farmaci per occhi, orecchie e naso rimangono stabili, evidenziando una consapevolezza costante dei problemi legati all’acqua di mare o all’altitudine. Notevole anche la crescita dei farmaci dedicati alla salute femminile, con un +30,5%, segnale di una crescente attenzione alla cura del corpo delle donne, anche in vacanza.

Nonostante la pausa, gli italiani non rinunciano alle buone abitudini: le intenzioni di acquisto per Vitamine e minerali aumentano del +22%, confermando il loro ruolo di parte integrante del kit “anti-imprevisto”. Complice il caldo, l’esigenza di protezione da fastidi inaspettati è alta: i Repellenti per insetti registrano un’impennata del +121% nelle ricerche. Infine, l’attenzione si estende anche agli amici a quattro zampe, con i Prodotti Veterinari per cani e gatti che segnano un +37% nelle intenzioni di acquisto.