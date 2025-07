Nel 2024, le banche italiane hanno raggiunto un nuovo record in termini di utile netto, attestandosi a 46,5 miliardi di euro, con un incremento di 5,7 miliardi (+14%) rispetto all’anno precedente. Questo dato è emerso da una ricerca condotta dalla FABI, la federazione autonoma dei bancari italiani.

Questo risultato porta il totale degli utili accumulati nel triennio 2022-2024 a oltre 112 miliardi, evidenziando un periodo eccezionale per la redditività bancaria, supportata da un contesto monetario particolarmente favorevole, caratterizzato dagli alti tassi d’interesse stabiliti dalla Banca centrale europea.

Grazie al contributo fondamentale dei tassi di interesse, il credito rappresenta quasi il 60% dei profitti ed è rimasto il principale motore delle attività bancarie, mentre le commissioni mostrano un trend in crescita.

Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, ha dichiarato: “I numeri da record realizzati dalle banche italiane negli ultimi anni non sono il frutto del caso. Sono il risultato del lavoro quotidiano di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.”

Ha aggiunto: “Senza il loro impegno, quei bilanci – così in salute – non sarebbero stati possibili. È anche in questa prospettiva che devono essere interpretati i 435 euro medi mensili garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato nel 2023, insieme al riconoscimento economico per i dirigenti.”