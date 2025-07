Una volta, l’artigiano era colui che bussava alla tua porta con la sua cassetta degli attrezzi. Oggi, invece, potrebbe facilmente offrirti un servizio per la creazione di un sito web, oppure risolvere i tuoi problemi di estetica, come le unghie o le sopracciglia, inviandoti la fattura direttamente sullo smartphone prima di andarsene. L’artigianato, infatti, sta diventando sempre più 4.0, come emerge da un’analisi di Unioncamere e InfoCamere, basata sui dati del Registro delle Imprese.

Negli ultimi due anni, tra le professioni artigiane, si è registrata una crescita notevole nel numero di estetisti (+10,4%), tassisti (+7,2%) e specialisti ICT (+5,4%), con le officine digitali che stanno sostituendo le botteghe artigiane tradizionali. “Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, afferma che al 31 marzo 2025 le imprese artigiane registrate in Italia saranno 1,24 milioni, il 21,2% del totale del tessuto imprenditoriale. Questi dati sono significativi e indicano un cambiamento profondo in risposta alle trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro Paese.”

Nel periodo compreso tra marzo 2025 e marzo 2023, le statistiche delle Camere di commercio hanno certificato un aumento sostanziale in alcune professioni e una diminuzione in altre: si contano oltre 4.629 nuove imprese tra estetisti e centri benessere, 1.045 tra i tassisti, e quasi 700 tra i tecnici informatici. Al contrario, si osserva un declino per alcune professioni simbolo del secolo scorso: vi è una riduzione del numero di ‘padroncini’ nel settore dei trasporti (-3.687), falegnami (-1.630) e imbianchini (-970).

