Intesa Sanpaolo Bank Slovenia, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha segnato un’importante innovazione nel mercato finanziario sloveno, lanciando i minibond nel Paese. L’operazione inaugurale ha visto la sottoscrizione integrale di un minibond da 10 milioni di euro emesso dalla società alimentare Incom.

Si tratta della prima operazione di questo tipo in Slovenia, un passo significativo che rientra nella più ampia Iniziativa Minibond del Gruppo Intesa Sanpaolo per l’area CEE. L’obiettivo primario di questa iniziativa è fornire alle imprese un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento, promuovendo così una crescita economica sostenibile in linea con le migliori pratiche del mercato finanziario europeo.

Un’alternativa strategica per le imprese

L’introduzione dei minibond in Slovenia si propone di diversificare le fonti di finanziamento per le aziende, offrendo strumenti più flessibili e orientati alla crescita di lungo termine. Questo approccio è particolarmente rilevante in un contesto economico che richiede soluzioni innovative per sostenere lo sviluppo e l’espansione delle imprese.

Paola Papanicolaou, nella foto, Chief Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo, ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza di tali strumenti: “Attraverso soluzioni finanziarie innovative come i minibond, diamo alle aziende gli strumenti per espandersi, innovare e crescere oltre i confini. Questa operazione è un esempio concreto di come promuoviamo lo sviluppo sostenibile liberando capitale per la crescita reale.”

Dettagli dell’operazione

Nell’ambito di questa pionieristica transazione, Privredna Banka Zagreb (Croazia) ha svolto il ruolo di arranger, mentre Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia) ha agito come investitore.

Incom, la società beneficiaria del finanziamento, è un’azienda slovena in forte crescita, ben consolidata nell’industria alimentare. È particolarmente nota per i suoi marchi premium di gelato, tra cui Leone, Jamaica e Al!ve, consolidando la sua posizione come attore chiave nel settore.