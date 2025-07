Nell’arco di dieci anni, la spesa degli italiani per la telefonia sia fissa che mobile ha subito una contrazione di 3,6 miliardi di euro, portando a una flessione media del 13,6%.

In parallel, il traffico dati sugli smartphone è aumentato notevolmente, registrando un incremento del +2.258%. Questi dati provengono da Assium, l’associazione italiana dei manager dei servizi pubblici, che ha effettuato un’indagine approfondita sul settore, rielaborando i dati ufficiali forniti dall’Autorità per le Comunicazioni (Agcom).

Nel segmento della telefonia fissa, il traffico voce ha registrato un crollo del 85,9%, mentre il numero di SIM che usufruiscono del traffico dati è in crescita. Al contrario, gli SMS tradizionali stanno subendo una forte battuta d’arresto: nel 2014, si inviavano in media 42,4 SMS al mese per persona, mentre oggi il numero è sceso a soli 4,1.

Nonostante l’arrivo di nuovi operatori e l’evoluzione dei servizi offerti, il mercato della telefonia presenta ancora delle criticità notevoli che danneggiano gli utenti, come denunciato da Assium. Nel settore mobile, i tre maggiori operatori controllano l’81% del mercato e continuano a verificarsi disservizi che influiscono negativamente sull’esperienza degli utenti.